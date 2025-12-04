Barre de son Samsung HW-Q610F/XE

La barre de son Samsung HW-Q610F/XE, accompagnée de son caisson de basses sans fil, offre une véritable immersion sonore grâce à ses neuf haut-parleurs et à sa configuration 3.1.2 canaux capable de diffuser le son en largeur comme en hauteur.

Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS Virtual:X, elle restitue chaque détail avec précision et crée une ambiance tridimensionnelle enveloppante, qu’il s’agisse de films, de séries ou de musique. La compatibilité Q-Symphony permet une parfaite synchronisation avec les téléviseurs Samsung de 2021 à 2025 pour un rendu encore plus riche en associant les haut-parleurs du téléviseur à ceux de la barre de son.

Le caisson de basses sans fil vient renforcer les graves avec puissance, tandis que la calibration automatique optimise l’audio selon l’acoustique de votre pièce. Avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l’AirPlay, le HDMI eARC et la compatibilité SmartThings, la HW-Q610F/XE offre une connectivité complète et un usage simple au quotidien.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q610F/XE à 319 € avec le code 3UB4925 en ce moment chez Ubaldi (prix officiel 499 €). Et jusqu'au 6 janvier, Samsung vous rembourse 100 € pour l'achat de ce modèle.


