Barre de son Samsung HW-Q610F/XE
La barre de son Samsung HW-Q610F/XE, accompagnée de son caisson de basses sans fil, offre une véritable immersion sonore grâce à ses neuf haut-parleurs et à sa configuration 3.1.2 canaux capable de diffuser le son en largeur comme en hauteur.
Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS Virtual:X, elle restitue chaque détail avec précision et crée une ambiance tridimensionnelle enveloppante, qu’il s’agisse de films, de séries ou de musique. La compatibilité Q-Symphony permet une parfaite synchronisation avec les téléviseurs Samsung de 2021 à 2025 pour un rendu encore plus riche en associant les haut-parleurs du téléviseur à ceux de la barre de son.
Le caisson de basses sans fil vient renforcer les graves avec puissance, tandis que la calibration automatique optimise l’audio selon l’acoustique de votre pièce. Avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l’AirPlay, le HDMI eARC et la compatibilité SmartThings, la HW-Q610F/XE offre une connectivité complète et un usage simple au quotidien.
Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q610F/XE à 319 € avec le code 3UB4925 en ce moment chez Ubaldi (prix officiel 499 €). Et jusqu'au 6 janvier, Samsung vous rembourse 100 € pour l'achat de ce modèle.
On peut aussi retrouver les articles suivants à prix réduit, toutes plateformes confondues :
- POCO M7 Pro 5G - 12 + 512 Go - Noir à 169 € soit -14% (6,67" AMOLED 120Hz, Dimensity 7025-Ultra 6 nm, 5110 mAh, gestion intelligente de l’énergie, capteur principal Sony IMX882 50MP, IP64...)
- Pack gaming Corsair 4-en-1 - Clavier K55 + Souris HARPOON RGB PRO + Tapis de souris MM100 + Casque multiplateforme HS35 à 49,99 €
- Alone in the Dark - PS5 à 19,99 € (-22%)
- Astro Bot - PS5 à 29,99 € soit -57% (Amazon Allemagne)
- Sonic Racing : CrossWorlds - Xbox Series X / One à 33,57 €
- Assassin's Creed Shadows - Switch 2 à 43,89 € (-27%)
- Metroid Prime 4 : Beyond - Switch à 44,16 €
- SSD interne Crucial E100 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 1 To à 69,99 € (jusqu’à 5000 Mo/s)
- Trottinette électrique Ezway EX85 à 129,90 € soit -48% (300W, roues 8,5", autonomie 20 km, max 25 km/h, frein à disque arrière, éclairages LED avant et arrière)
- Manette filaire PowerA Nano pour Nintendo Switch - Mario Medley à 14,99 € (-50%)
- Pack Découverte Philips Hue White and Color Ambiance à 149,99 € soit -48% (avec 2 barres lumineuses Philips Hue Play + 2 ampoules connectées E27 + pont Hue + télécommande)
- Kit d'enceintes arrières sans fil Samsung SWA-9250S à 99,98 € (prix officiel 199 €) (max 150W)
- Nettoyeur haute pression Karcher K7 Power Flex à 329,99 € soit -34% + 40 € remboursés par Karcher jusqu'au 14/01 (600 L/h, 3000W, 180 bar, pistolet Quick Connect, lance à pression réglable, rotabuse, flexible 10 m, poignée télescopique...)
Et pour terminer, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil par là :
