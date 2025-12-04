Barre de son Samsung HW-Q610F/XE

La barre de son Samsung HW-Q610F/XE, accompagnée de son caisson de basses sans fil, offre une véritable immersion sonore grâce à ses neuf haut-parleurs et à sa configuration 3.1.2 canaux capable de diffuser le son en largeur comme en hauteur.

Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS Virtual:X, elle restitue chaque détail avec précision et crée une ambiance tridimensionnelle enveloppante, qu’il s’agisse de films, de séries ou de musique. La compatibilité Q-Symphony permet une parfaite synchronisation avec les téléviseurs Samsung de 2021 à 2025 pour un rendu encore plus riche en associant les haut-parleurs du téléviseur à ceux de la barre de son.

Le caisson de basses sans fil vient renforcer les graves avec puissance, tandis que la calibration automatique optimise l’audio selon l’acoustique de votre pièce. Avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l’AirPlay, le HDMI eARC et la compatibilité SmartThings, la HW-Q610F/XE offre une connectivité complète et un usage simple au quotidien.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q610F/XE à 319 € avec le code 3UB4925 en ce moment chez Ubaldi (prix officiel 499 €). Et jusqu'au 6 janvier, Samsung vous rembourse 100 € pour l'achat de ce modèle.



On peut aussi retrouver les articles suivants à prix réduit, toutes plateformes confondues :

POCO M7 Pro 5G - 12 + 512 Go - Noir à 169 € soit -14% (6,67" AMOLED 120Hz, Dimensity 7025-Ultra 6 nm, 5110 mAh, gestion intelligente de l’énergie, capteur principal Sony IMX882 50MP, IP64...)



Et pour terminer, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil par là :

➡️ Top 3 des promos du jour : enceinte Sony ULT Field 1, PC portable Acer Aspire A14 Copilot+ et pack Nothing Phone (3a) Pro + CMF Buds 2a

➡️ Ventes flash Amazon : le Top 10 du jour pour dénicher de bonnes affaires et des idées cadeaux

➡️ Noël LEGO : La Fnac lance son offre "2 achetés = le 3ème offert"