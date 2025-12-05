PC portable gaming MSI Cyborg 15 A13VFK-1691FR

Il combine puissance et fluidité grâce au processeur Core i7-13620H (10 cœurs, 16 threads, 4,9 GHz) et à la carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6, offrant des performances idéales pour les jeux récents comme pour les applications les plus exigeantes.

Avec 16 Go de RAM DDR5-5600 et un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 Go, il assure un multitâche rapide, des chargements instantanés et une réactivité constante.

Son écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz garantit une excellente fluidité, tandis que la dalle IPS renforce la richesse des couleurs, la précision des détails et les angles de vision.

Pensé pour maintenir un haut niveau de performance sur la durée, le système de refroidissement Cooler Boost optimise la dissipation thermique et préserve la stabilité du PC même lors des sessions intenses. Côté connectivité, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, l’HDMI 2.1, les ports USB-C et USB-A ainsi que le verrou Kensington offrent une compatibilité étendue.

Le MSI Cyborg 15 A13VFK-1691FR est en promotion à 849 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 35% sur Amazon.







