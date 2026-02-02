POCO Pad M1 WiFi 256 Go

Le POCO Pad M1 arbore un écran 12,2" 2,5K à fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, garantissant une navigation d’une grande fluidité et une réactivité immédiate.

Animée par la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 4, la tablette délivre des performances solides et constantes, assurant un divertissement fluide et immersif, même lors d’usages exigeants. L’expérience est renforcée par une configuration audio à quatre haut-parleurs compatible Dolby Atmos, qui offre un son stéréo ample et enveloppant, avec un volume pouvant être amplifié jusqu’à 300 % pour profiter pleinement des films, jeux et musiques.

Sa batterie massive de 12 000 mAh accompagne sans effort de longues heures d’utilisation et prend en charge la charge inversée filaire jusqu’à 27 W, permettant également d’alimenter d’autres appareils.

L'écran bénéficie de l’atténuation DC et de plusieurs certifications TÜV Rheinland, assurant un confort visuel optimal tout au long de la journée et une réduction efficace de la fatigue oculaire.

Vous pouvez obtenir la POCO Pad M1 WiFi 256 Go en bleu à 172,84 € grâce au code CDFR20 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.





