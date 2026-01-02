Xiaomi TV S Mini LED 55 2025
La technologie Mini LED assure un contrôle précis du rétroéclairage par zones, permettant d’obtenir des noirs profonds et des zones lumineuses bien maîtrisées. Les scènes sombres gagnent en profondeur et en détails, tandis que les éléments lumineux conservent toute leur intensité, pour un rendu plus réaliste et équilibré.
Grâce à une luminosité maximale pouvant atteindre 1 200 nits, l’image reste parfaitement lisible même dans des pièces très éclairées. Les détails sont préservés aussi bien dans les scènes claires que dans les contenus riches en effets visuels, offrant un confort optimal à toute heure de la journée.
La restitution des couleurs est à la fois vive et fidèle, avec une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.
Enfin, le taux de rafraîchissement de 144 Hz, associé à la technologie MEMC 4K à 120 Hz, garantit une excellente fluidité dans les scènes rapides, tandis que le rapport écran-corps de 97,74 % limite les distractions visuelles et favorise une immersion naturelle.
Retrouvez la Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 à 499 € au lieu de 599 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.
