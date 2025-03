On démarre avec l'enceinte sono JBL PartyBox Stage 320.

Équipée de deux haut-parleurs de graves de 165 mm et de haut-parleurs haute fréquence de 25 mm, elle délivre des graves profonds et des aigus clairs, avec une puissance impressionnante de 240W RMS.

Son jeu de lumières dynamique – étoiles projetées, traînées lumineuses et effets stroboscopiques synchronisés avec la musique – crée une ambiance festive électrisante.

L'enceinte est dotée d’une poignée télescopique et de larges roulettes robustes, facilitant son transport. Avec une autonomie de 18 heures, la fête peut durer toute la nuit, et la batterie remplaçable prolonge encore le plaisir.

Résistante aux éclaboussures, elle s’adapte à tous les environnements, tandis que la fonction Auracast permet de connecter plusieurs enceintes pour une immersion totale.

Des entrées micro et guitare sont également intégrées, et l’application JBL PartyBox offre un contrôle personnalisé du son et des lumières.

Retrouvez l'enceinte sono JBL PartyBox Stage 320 à 449,99 € grâce au code AUDIO10 au lieu de 569,99 € chez Boulanger avec la livraison offerte.



Pour information, JBL indique un prix de vente conseillé de 599,99 € pour la PartyBox Stage 320 sur son site.





Découvrez maintenant quelques autres bonnes affaires pour terminer :

Et enfin, ne manquez pas non plus nos autres bons plans du jour :