C'est une annonce qui fait l'effet d'une douche froide : alors que les joueurs espéraient une avancée majeure avec l'arrivée de la nouvelle version de la PS5 Pro, la principale rumeur entourant sa nouvelle manette vient de s'effondrer.

Non, la DualSense "V3" n'aura pas de batterie amovible. Les premiers exemplaires de la console, déjà entre les mains de quelques youtubeurs, ont parlé : les changements sont cosmétiques, et l'innovation tant attendue est reportée aux calendes grecques.

D'où venait cette rumeur de batterie amovible ?

L'espoir était né d'une fuite début octobre, provenant d'un revendeur polonais. Celui-ci affirmait que la nouvelle manette DualSense V3, accompagnant la sortie de la nouvelle PS5 Pro, intégrerait enfin un système de batterie interchangeable.

Une promesse qui semblait logique, tant l'autonomie de la manette de Sony est un sujet de plainte récurrent depuis son lancement. La perspective de pouvoir changer de batterie à la volée, comme sur une manette Xbox, avait de quoi séduire.

Qu'apporte réellement cette nouvelle DualSense V3 ?

Pas grand-chose, pour être honnête. Le youtubeur Austin Evans, qui a pu désosser la nouvelle manette livrée avec la nouvelle PS5 Pro, a confirmé que si la batterie est bien d'un nouveau type, elle n'est absolument pas amovible. Les changements sont ailleurs, et ils sont anecdotiques : la manette a perdu un gramme, passant de 277g à 276g. La PS5 Pro elle-même subit une cure d'amaigrissement similaire (environ 100g de moins) et serait "un chouïa" moins bruyante et chaude.





La nouvelle batterie offrirait des performances similaires, mais pourrait conserver une efficacité optimale sur une plus longue durée. Maigre consolation.

L'idée d'une batterie amovible est-elle abandonnée ?

Pas forcément. Selon l'insider Tom Henderson, lui-même surpris que cette rumeur se soit révélée fausse, le projet pourrait simplement avoir été reporté. Sony pourrait garder cette innovation sous le coude pour une future version, voire pour la PlayStation 6.

Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle de Microsoft, qui a lui aussi repoussé sa nouvelle manette Xbox "Sebile", qui devait intégrer des retours haptiques similaires à la DualSense.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette DualSense V3 sera-t-elle disponible ?

Elle est livrée avec les nouveaux modèles de PS5 Pro, qui commencent à arriver en magasin. Elle sera probablement vendue séparément dans les mois à venir.

La nouvelle PS5 Pro est-elle beaucoup plus performante ?

Non. Les premiers retours indiquent des changements très mineurs : un poids légèrement réduit, un peu moins de bruit et de chauffe. Il ne s'agit pas d'une montée en puissance, mais d'une simple révision matérielle.

La batterie amovible arrivera-t-elle un jour sur une manette PlayStation ?

C'est possible. Des insiders suggèrent que le projet a simplement été reporté, potentiellement pour la PlayStation 6, afin de constituer un argument de vente majeur pour la prochaine génération de consoles.