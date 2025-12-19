Novembre 2025 restera dans les annales comme l'un des mois les plus sombres pour l'industrie du jeu vidéo. Les chiffres, publiés par le cabinet d'analyse Circana, sont sans appel : les dépenses consacrées au matériel gaming aux États-Unis se sont effondrées à 695 millions de dollars.

Une chute brutale de 27 % par rapport à l'année précédente, alors que cette période est traditionnellement la plus importante pour le secteur avec les fêtes de fin d'année.

Pourquoi parle-t-on d'une dégringolade historique ?

Le constat est particulièrement inquiétant quand on analyse les volumes. Avec seulement 1,6 million d'unités écoulées, il s'agit du pire mois de novembre depuis 1995, nous ramenant à l'ère de la Super Nintendo. Aucune machine n'est épargnée. L'analyste Mat Piscatella détaille une situation critique : les ventes de Xbox Series ont littéralement plongé de plus de 70 % sur un an.

De son côté, la PS5, bien que restant la console la plus vendue du mois, recule de plus de 40 %. Même Nintendo, malgré le lancement réussi de sa Switch 2 en juin, voit les ventes cumulées de ses deux machines baisser de 10 % par rapport à la Switch seule en novembre 2024. C'est un signal extrêmement inquiétant pour un marché reposant sur des machines pourtant bien installées.

Quel est le principal coupable de cette débâcle ?

La question du prix apparaît comme le facteur central de cet effondrement. Contrairement aux générations précédentes où les tarifs baissaient avec le temps, la tendance est aujourd'hui inverse. Le prix moyen d'une console a grimpé de 11 % en un an pour atteindre 439 dollars. La hausse est particulièrement violente pour certains constructeurs, avec une augmentation de 30 % pour la Xbox Series et de 70 % chez Nintendo avec le positionnement plus premium de la Switch 2.

Ce phénomène transforme des produits de grande consommation en articles de luxe, inaccessibles pour de nombreux foyers, surtout dans un contexte économique américain tendu marqué par l'inflation et l'endettement. La Xbox Series S, initialement lancée à 300 €, coûte désormais 400 €, un changement qui pèse lourdement sur la demande.

Quelles sont les conséquences et les stratégies futures ?

Cette crise profite à de nouveaux acteurs. La surprise du mois est le succès de la NEX Playground, une console familiale orientée vers la détection de mouvements, vendue environ 250 dollars. Elle a réalisé un Black Friday si solide qu'elle a dépassé les ventes de Xbox sur la période, un symbole fort de la demande pour des expériences plus abordables. La situation est si critique pour Microsoft que la stratégie même de la marque semble évoluer.

Face à des ventes de consoles en berne, l'entreprise délaisse progressivement la guerre des exclusivités pour une approche multiplateforme. Le PDG Satya Nadella a même évoqué une future console Xbox hybride PC/console. La question n'est peut-être plus de savoir comment vendre des machines, mais si Microsoft se soucie encore réellement de le faire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle console a le plus souffert en novembre 2025 ?

Sans conteste, la Xbox Series a connu la chute la plus spectaculaire, avec une baisse de plus de 70 % de ses ventes par rapport à novembre 2024, marquant ainsi le pire mois de novembre de son histoire aux États-Unis.

Pourquoi les prix des consoles augmentent-ils ?

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance inédite : des hausses de coûts de production, notamment sur la RAM à cause de l'IA, des droits de douane américains sur le matériel électronique, et une stratégie de positionnement plus "premium" de certains constructeurs comme Nintendo avec sa Switch 2.

Y a-t-il des exceptions à cette baisse générale ?

Oui, la NEX Playground, une console familiale et abordable, a tiré son épingle du jeu. Ses bonnes performances durant le Black Friday lui ont permis de surpasser les ventes de la Xbox, montrant qu'il existe une forte demande pour des alternatives moins chères.