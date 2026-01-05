Le retrait forcé de GrapheneOS du marché français a laissé un vide béant pour les adeptes de la confidentialité numérique. C'est dans ce contexte tendu que le fabricant suisse Punkt avance ses pions. Au CES 2026, il a dévoilé le MC03, un smartphone qui ne fait aucune concession sur la sécurité et qui assume un modèle économique radicalement différent.

AphyOS, un système d'exploitation à deux vitesses ?

Le cœur du MC03 est AphyOS, une version d'Android Open Source Project (AOSP) entièrement repensée qui a pour objectif d'éradiquer toute trace des services Google et de leur collecte de données. Le système est intelligemment scindé en deux univers hermétiques pour protéger la vie privée des utilisateurs.

D'un côté, "The Vault", un coffre-fort numérique qui n'accepte que des applications auditées et approuvées par Punkt, comme la suite Proton ou la messagerie Threema. De l'autre, "Wild Web", qui permet d'installer n'importe quelle application Android, mais sous la surveillance d'un outil de contrôle des permissions nommé Ledger. Une architecture efficace pour éviter les dérives reprochées à certaines versions modifiées de GrapheneOS.

Payer pour sa tranquillité, un nouveau modèle économique ?

Contrairement à GrapheneOS qui est financé par les dons, Punkt impose un modèle payant. Après une première année offerte, il faudra débourser 9,99 euros par mois pour conserver l'intégralité des fonctionnalités de sécurité d'AphyOS. Sans cet abonnement, le téléphone se transforme en un simple appareil sous AOSP, perdant ses principaux atouts.

La philosophie de la marque est claire et martelée : "si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit". Ce modèle vise à financer en toute transparence le développement continu, les mises à jour de sécurité et l'infrastructure, sans jamais avoir à monétiser les données de ses clients.

Une fiche technique solide pour un usage quotidien ?

Si la priorité est le logiciel, le matériel n'est pas en reste. Le MC03, fruit du savoir-faire de l'entreprise Suisse et assemblé en Allemagne, propose une fiche technique honnête pour son prix de 699 dollars. Il est équipé d'un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz, d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 et de 8 Go de RAM.

On y trouve aussi une batterie amovible de 5200 mAh, une certification IP68 et un triple capteur photo de 64 MP. Punkt promet cinq ans de mises à jour de sécurité, assurant la longévité de l'appareil. Le smartphone sera disponible fin janvier en Europe et au printemps aux États-Unis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Punkt MC03 fonctionne-t-il sans l'abonnement ?

Oui, mais de manière très limitée. Sans l'abonnement AphyOS actif, le téléphone revient à une version basique d'AOSP (Android Open Source Project) et perd ses fonctionnalités de sécurité avancées, comme le Vault et le contrôle granulaire des permissions.

Quelles sont les alternatives à AphyOS ?

L'alternative la plus connue est GrapheneOS, un système d'exploitation open source très respecté, mais qui se concentre exclusivement sur les Google Pixel et n'est plus officiellement supporté en France suite à des pressions gouvernementales.

Le téléphone est-il compatible avec les applications Android classiques ?

Oui, grâce à la section "Wild Web" d'AphyOS. Vous pouvez y installer n'importe quelle application du monde Android, mais le système vous donne des outils pour contrôler précisément les données auxquelles ces applications peuvent accéder.