Dans un geste désormais traditionnel pour les fêtes de fin d'année, Free s'associe une nouvelle fois au groupe M6 pour proposer une mise au clair temporaire de plusieurs chaînes habituellement payantes. Depuis le 29 décembre et jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, les abonnés de l'opérateur peuvent découvrir un bouquet de huit chaînes sans aucun surcoût. Cette initiative vise à enrichir l'offre télévisuelle durant cette période festive, bien qu'elle ne concerne pas tous les clients de la même manière.

Quelles chaînes sont exactement concernées par cette offre ?

Le bouquet offert par Free et le groupe M6 se veut varié, afin de satisfaire le plus grand nombre de téléspectateurs. Il couvre plusieurs thématiques, allant du divertissement généraliste à la musique, en passant par les programmes destinés à la jeunesse. La liste complète inclut des noms bien connus du paysage audiovisuel, comme la chaîne généraliste Paris Première, disponible sur le canal 28, et sa consœur Téva sur le canal 53.

Pour les amateurs de musique, l'offre est particulièrement riche avec M6 Music (canal 64), la généraliste MCM (canal 87), mais aussi les plus spécialisées RFM TV (canal 261) et MCM Top (canal 271). Enfin, les plus jeunes ne sont pas oubliés, puisque les deux chaînes jeunesse emblématiques Canal J (canal 149) et Tiji (canal 142) font également partie de cette sélection temporairement gratuite.

Tous les abonnés Freebox peuvent-ils vraiment en bénéficier ?

Si l'annonce peut sembler s'adresser à l'ensemble des clients de l'opérateur, la réalité est plus nuancée. Dans les faits, certains abonnés ne verront aucune différence sur leur facture ou dans leur liste de chaînes. Cette opération est avant tout avantageuse pour les détenteurs d'offres d'entrée ou de milieu de gamme qui n'incluent pas par défaut ces bouquets payants. L'accès est donc un réel avantage pour eux.

Sont donc principalement concernés les clients possédant une Freebox Mini 4K, une Freebox One, une Freebox Crystal ou encore une Freebox Pop. Pour rappel, ceux qui disposent d'une Freebox Révolution avec TV by Canal, d'une Freebox Delta ou de la récente Freebox Ultra bénéficient déjà de ces huit chaînes dans leur abonnement TV de base.

Comment activer ces chaînes et jusqu'à quand sont-elles disponibles ?

Free a fait en sorte que l'accès soit le plus direct possible, sans aucune manipulation complexe à réaliser. Les chaînes sont automatiquement disponibles en clair sur les canaux correspondants de Freebox TV, et ce, depuis le 29 décembre. Il suffit de se rendre sur les numéros de chaînes indiqués pour commencer à profiter des programmes.

La période de gratuité s'étend sur tout le mois de janvier, et certaines sources indiquent même une disponibilité jusqu'au 2 février 2026, laissant ainsi plus d'un mois aux curieux pour explorer ces nouveaux contenus. Bien qu'elle soit présentée comme un cadeau, cette initiative s'inscrit aussi dans une stratégie commerciale bien pensée. Elle permet à Free de fidéliser sa clientèle tout en offrant une vitrine au groupe M6, qui espère ainsi convertir certains téléspectateurs en futurs abonnés payants.