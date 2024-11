Cela fait plusieurs trimestres que le groupe Intel montre des signes d'affaiblissement., au point de l'obliger à licencier et à revoir ses priorités. Le salut viendra peut-être de son activité de fonderie pour d'autres entreprises, en cours de préparation, mais entre-temps, il faut tenir bon dans un contexte compliqué.

La concurrence des processeurs ARM pour PC commence à se faire sentir et les soucis de stabilité des derniers processeurs x86 ont porté un coup à la confiance envers la firme. Il reste à voir en outre si l'évolution vers les AI PC, avec leur NPU intégré, portera ses fruits.

Intel convoitée par plusieurs acteurs

Tous ces éléments conduisent à un recul des résultats financiers d'Intel et de sa valorisation, ce qui peut en faire une cible pour une acquisition. Plusieurs concurrents semblent avoir montré des signes d'intérêt et le groupe Qualcomm a sans doute ouvert des discussions à ce sujet.

La firme de San Diego, tournée vers l'architecture ARM et tentant sa chance dans les processeurs pour PC portables, pourrait avoir intérêt à récupérer le long savoir-faire d'Intel en conception et production de processeurs x86 pour le conjuguer avec sa propre expertise dans les communications sans fil et la 5G.

Cela offrirait également à Qualcomm des portes d'entrées vers des processeurs plus puissants capables de conquérir de nouveaux espaces comme les serveurs et les datacenters.

En revanche, l'activité de fonderie serait de moindre intérêt pour Qualcomm dont le modèle économique repose sur une activité fabless de conception des puces avant de les faire produire par de grands fondeurs.

Au moins une part d'Intel ?

A un peu plus de 100 milliards de dollars de valorisation, Intel reste un gros morceau à acquérir si une transaction devait avoir lieu mais elle reste dans le champ du possible au regard des tentatives de rachat précédentes, réussies ou non, dans le secteur.

Toutefois, l'intérêt de Qualcomm pour Intel aurait faibli ces derniers temps, selon une information de l'agence Bloomberg. Outre le montant de la transaction, l'inquiétude porte sur les questions réglementaires qui ne manqueront pas d'émerger en cas de rachat.

Plutôt qu'une acquisition de l'ensemble de l'entreprise, Qualcomm pourrait encore se rabattre sur le rachat de certaines activités d'Intel, notamment en matière de conception et si la firme de Santa Clara est prête à les céder.