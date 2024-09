Sur le salon IFA 2024 de Berlin, les concepteurs de processeurs se croisent et dévoilent leurs dernières solutions. Intel a ainsi choisi cet événement pour officialiser la série Core Ultra 200V utilisant la plate-forme Lunar Lake et destinée à montrer que l'architecture x86 peut concurrencer ARM sur ce qu'elle sait faire de mieux : le rapport entre performances et consommation d'énergie.

Il s'agit de ne pas se laisser déborder par les processeurs ARM en pleine conquête du segment des PC portables et qui commencent à attirer l'attention à la faveur de l'essor des AI PC, ces machines aux capacités IA renforcées.

Après Apple qui déploie des puces ARM dans tous ses produits grâce à la statégie Apple Silicon, le groupe Qualcomm a lancé l'offensive en juin grâce aux puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, premières compatibles avec l'environnement Copilot+ de Microsoft pour Windows, avant même les premiers processeurs x86.

Problème, ce lancement donne naissance à des PC portables relativement onéreux, en tous les cas au-delà des 1000 €, ce constitue une nouvelle fois un frein à leur adoption.

Snapdragon X Plus 8 coeurs pour des PC portables ARM plus abordables

Pour y pallier, c'est donc logiquement que Qualcomm annonce pour l'IFA un nouveau processeur Snapdragon X Plus qui doit rendre les PC portables ARM plus abordables.

Cette nouvelle évolution fait descendre le nombre de coeurs CPU à 8 et toujours avec une base de coeurs Oryon conçus par Nuvia et gravés en 4 nm afin de maintenir un bon niveau de performances.

Le GPU Adreno embarqué offre des performances de traitement de 2,1 TFLOPS et peut supporter jusqu'à 3 écrans externes en UHD 60 Hz. Ce qui ne change pas, ce sont les capacités de traitement IA gérées par le NPU Hexagon offrant toujours 45 TOPS.

On retrouvera toujours le Qualcomm Sensing Hub hérité des smartphones et écoutant les différents capteurs de la machine ainsi que la sortie de veille instantanée.

Snapdragon X Plus 8 coeurs, tout pour l'AI PC

Et bien sûr, le processeur Snapdragon X Plus 8 coeurs reste compatible avec Copilot+ de Microsoft et ses différentes focntionnalités de traduction et de soutien à la créativité utilisables avec Windows.

Avec cette solution, Qualcomm annonce qu'il va devenir possible de concevoir des PC portables ARM plus accessibles avec des tarifs allant de 700 à 900 dollars, tout en conservant les atouts de finesse, de silence, de performances et d'autonomie de l'architecture.

Le processeur Snapdragon X Plus 8 coeurs est disponible dès à présent et plusieurs fabricants vont proposer des machines l'utilisant, d'Acer à Asus en passant par Dell , HP et Lenovo, ainsi que Samsung, dont plusieurs sont déjà annoncés sur le salon IFA.