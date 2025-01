« La première version bêta d'Android 16 est désormais disponible, ce qui signifie qu'il est temps d'ouvrir l'expérience aux développeurs et aux premiers utilisateurs (ndlr : early adopters). » La phase Developer Preview pour Android 16 est donc terminée, mais la bêta reste réservée aux appareils Pixel.

Une nouveauté introduite dans la bêta 1 d'Android 16 est Live Updates. Cette nouvelle classe de notifications a pour but d'aider les utilisateurs à surveiller et à avoir accès plus rapidement aux activités importantes en cours.

De telles notifications dynamiques sur l'écran de verrouillage font écho à la fonctionnalité Live Activities avec la Dynamic Island d'Apple sur iOS et à la Now Bar de Samsung pour One UI 7. Néanmoins, Google cite seulement une poignée de cas d'usage : covoiturage, livraison de repas et applications de navigation.

Peu de nouveautés dévoilées pour le moment

Avec Android 16, Google indique que la possibilité pour les applications de restreindre l'orientation et le redimensionnement des fenêtres sur les grands écrans est progressivement supprimée. Le but est de favoriser l'adaptation aux écrans des tablettes et des smartphones pliants.

Il y aura ainsi plus de latitude pour les utilisateurs, même si le changement ne concerne pas les petits écrans. Un autre point souligné est que les jeux ne sont pas concernés par le changement.

Pour Android 16 en bêta, Google met aussi en avant le support du codec Advanced Professional Video (APV) développé par Samsung et utilisé par les professionnels pour l'enregistrement vidéo et la post-production. L'implémentation s'appuie sur le projet OpenAPV.

Des extensions Gemini

Alors que Samsung vient de lancer de nouvelles extensions Gemini sur les smartphones Galaxy S25, Google confirme que les développeurs vont pouvoir créer leurs propres extensions Gemini avec Android 16.