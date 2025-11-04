Des rumeurs insistantes suggèrent que Qualcomm prépare deux versions de sa future puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravée en 2 nm. Une variante "Pro" profiterait de composants plus avancés, signalant une segmentation accrue du marché haut de gamme et une probable hausse des prix pour les consommateurs.

Alors que les premiers terminaux équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 commencent à peine à être annoncés, les regards se tournent déjà vers 2026. Selon des informations partagées par le célèbre leaker Digital Chat Station, le fondeur américain aurait des plans ambitieux pour sa prochaine génération de puce, le Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Si Qualcomm propose déjà régulièrement des versions allégées de ses processeurs premium, la segmentation serait plus ancrée et visible dans la gamme, apportant plus de choix pour les fabricants tout en pouvant jouer sur des tarifs qui vont forcément augmenter avec le passage à la gravure plus fine.

Vers une gravure en 2nm et une nouvelle architecture

Le premier changement majeur concernerait le procédé de fabrication. Qualcomm sauterait une étape pour adopter directement la lithographie N2P de TSMC, une version améliorée du nœud en 2 nm par rapport au N2 qui sera en grande partie réservé à Apple, la firme californienne s'offrant un temps d'avance sur la concurrence.

Cette finesse de gravure de 2 nm promet un gain substantiel en performances ou une réduction significative de la consommation énergétique, un enjeu crucial pour l'autonomie des futurs appareils.

Sur le plan architectural, la puce abandonnerait l'actuelle configuration "2+6" au profit d'un nouveau cluster CPU en "2+3+3". Si les détails restent à confirmer, cette structure suggère la présence de trois cœurs à très basse consommation pour optimiser l'efficacité énergétique lors des tâches légères, tandis que les deux cœurs les plus puissants se chargeraient des opérations intensives.

Une stratégie "Pro" pour segmenter le marché ?

La nouveauté la plus notable serait cependant l'introduction de deux variantes distinctes : une version standard et une version "Pro" du Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Qualcomm pourrait ainsi imiter la stratégie d'Apple, qui réserve ses puces les plus performantes (comme l'A17 Pro) à ses iPhone Pro. Cette stratégie de segmentation permettrait à Qualcomm de mieux adresser les différents segments du marché premium.

Les deux versions partageraient la même architecture de base, mais le modèle Pro se distinguerait par des atouts exclusifs. Il serait notamment le seul à supporter la mémoire LPDDR6, plus rapide et plus efficiente, et bénéficierait de spécifications GPU supérieures, potentiellement avec des fréquences plus élevées ou plus d'unités de calcul.

La version standard, quant à elle, se contenterait de la LPDDR5X et d'un processeur graphique légèrement bridé.

Quelles conséquences pour les futurs smartphones (et nos portefeuilles) ?

Cette montée en gamme technologique aura inévitablement un impact sur les futurs smartphones Android. L'adoption de la gravure en 2 nm, de la mémoire LPDDR6 et du stockage UFS 5.0 représente un investissement considérable.

Selon les fuites, la hausse des coûts de production de la puce serait importante, et cette augmentation se répercuterait directement sur le prix final payé par le consommateur.

Nous pourrions donc voir apparaître une nouvelle fracture au sein même du segment haut de gamme. D'un côté, des appareils "premium" équipés de la version standard du processeur, et de l'autre, des modèles "ultra-premium" embarquant la version Pro, avec des performances de pointe taillées pour les usages les plus exigeants comme le jeu et l'intelligence artificielle embarquée. Reste à voir quel équilibre les constructeurs trouveront entre innovation et accessibilité.