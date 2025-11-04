Le spécialiste sud-coréen de la mémoire SK hynix a dévoilé sa feuille de route technologique lors du SK AI Summit 2025. Le fabricant coréen prépare activement les évolutions de ces prochaines années avec l'arrivée de la mémoire HBM5, de la DDR6, de la GDDR7-Next et des SSD PCIe Gen7.

Cette stratégie ambitieuse cherche à profiter du marché de l'IA en pleine croissance tout en préparant la prochaine génération de composants grand public.

La feuille de route est scindée en deux périodes distinctes : 2026-2028 et 2029-2031. Cette vision couvre l'intégralité de son portefeuille, de la mémoire HBM cruciale pour l'IA aux standards de nouvelle génération pour les PC et les serveurs.

L'IA d'abord : HBM4 et solutions "Custom" (2026-2028)

Dans un premier temps, SK hynix concentre ses efforts sur la consolidation de sa domination sur le marché de l'IA. La période 2026-2028 verra la montée en puissance de la mémoire rapide HBM4, avec des empilements 16-Hi, et de la HBM4E (en configurations 8, 12 et 16-Hi).

L'innovation majeure réside dans le concept de "Custom HBM". SK hynix prévoit de collaborer étroitement avec des partenaires, dont TSMC, pour déporter certaines fonctions logiques, comme le contrôleur, directement sur le die de la mémoire HBM. L'objectif est de libérer de l'espace sur les GPU ou les ASIC des clients et de réduire la consommation énergétique de l'interface. C'est une approche déjà réalisée sur les dernières générations de mémoire DDR.

Parallèlement, cette période verra l'arrivée de la LPDDR6, des premiers SSD PCIe Gen6 (eSSD et cSSD) et de la mémoire de stockage UFS 5.0 pour les appareils mobiles.

L'entreprise a aussi introduit ses gammes spécialisées "AI-D" (DRAM) et "AI-N" (NAND) pour optimiser les charges de travail IA.

Le grand saut vers 2029 : DDR6, GDDR7-Next et PCIe Gen7

Le véritable tournant pour le marché grand public et les serveurs se situe dans la seconde phase du plan (2029-2031). C'est là que SK hynix prévoit d'introduire la mémoire DDR6, qui succédera à la DDR5 que nous utilisons actuellement.

Le calendrier suggère donc que la DDR5 a encore de belles années devant elle sur les PC de bureau et les ordinateurs portables, la migration devant se faire progressivement vers la fin de la décennie.

Les joueurs devront aussi prendre leur mal en patience. La GDDR7-Next est également listée pour cette même fenêtre 2029-2031. Alors que la GDDR7 commence à peine à équiper les cartes graphiques (avec des débits de 30-32 Gbps), son successeur n'est pas attendu avant plusieurs années.

Du côté du stockage, un nouveau bond en avant est programmé avec l'arrivée des SSD eSSD et cSSD au standard PCIe Gen7, ainsi que l'UFS 6.0. Côté production, SK hynix vise le développement de sa NAND 4D avec plus de 400 couches, repoussant encore les limites de la densité.

Une stratégie taillée pour l'ère de l'inférence

Au-delà des standards, SK hynix restructure son offre pour répondre aux nouveaux défis de l'IA, notamment l'inférence. L'entreprise a détaillé sa gamme AI-DRAM (AI-D) qui se divise en trois segments : "Optimization" (basse consommation), "Breakthrough" (très haute capacité) et "Expansion" (robotique, mobilité).

De même, la gamme AI-NAND (AI-N) suivra cette logique, avec des solutions comme le "High-Bandwidth Flash" (HBF) pour adresser les goulots d'étranglement de l'inférence.

Pour soutenir cette production massive, le groupe SK accélère ses investissements , notamment via sa nouvelle usine M15X et le futur cluster de Yongin, prévu pour 2027.

SK hynix veut montrer que si le présent est dominé par la demande en HBM, l'entreprise prépare déjà activement les standards technologiques qui équiperont les machines de la prochaine décennie.