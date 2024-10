Le cycle de mise à jour des smartphones Android a longtemps été un sujet qui fâche et la critique d'un certain système d'obsolescence programmée qui fragilise des smartphones pourtant toujours parfaitement fonctionnels.

Au fil des années, Google et plusieurs fabricants ont fait des efforts pour étendre la période de mise à jour d'Android éligible en la prolongeant de plusieurs années. Il n'est plus rare d'être assuré de disposer d'un minimum de trois à quatre mises à jour majeures d'Android, au moins sur les smartphones haut de gamme. Pour les autres, cela reste toujours très aléatoire.

8 ans de mises à jour possibles avec Snapdragon 8 Elite

Dans cette optique, le groupe Qualcomm, qui vient de présenter son processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite, a fait une annonce intéressante en promettant que sa plate-forme donnera la possibilité d'assurer aux smartphones qui en sont équipés de profiter d'un suivi allant jusqu'à 8 ans de mises à jour Android.

La firme est en train de mettre en place un écosystème qui facilitera la mise à jour de ses plates-formes dans le temps, permettant aux fabricants de prolonger les périodes d'éligibilité.

Seuls quelques fabricants proposent plus de trois ans de suivi Android et il n'y a guère que Google et Samsung qui sont capables d'aller jusqu'à 7 ans d'évolution sur certains smartphones, suivis d'Apple (6 ans).

Les fabricants restent maîtres du calendrier

Qualcomm souhaite donc donner les moyens à plus de fabricants de pouvoir proposer une période de suivi étendue, sachant tout de même que la décision finale (et les coûts associés) leur revient.

Même avec cette nouvelle option, les fabricants choisiront ou non d'assurer un suivi sur un temps aussi long. Economiquement, seuls les plus gros acteurs en ont les moyens mais cela pourrait amener d'autres acteurs à franchir le pas.

Plus généralement, la firme espère sans doute rendre sa plate-forme Snapdragon 8 plus attractive par rapport à la concurrence en donnant l'assurance que les utilisateurs de smartphones utilisant ses puces pourront profiter de leur appareil mobile plus longtemps.

Il y aura cependant un équilibre à trouver entre fournir des outils pour que les utilisateurs fassent durer leur smartphone plus longtemps et les pousser à acheter de nouveaux modèles avec les dernières puces à bord.