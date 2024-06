Dans quelques mois, le groupe Qualcomm lèvera le voile sur son nouveau processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 4 durant son événement annuel Snapdragon Summit.

Profitant de nouveaux coeurs Oryon conçus par Nuvia et d'une gravure en 3 nm, la puce devrait offrir un nouveau bond des performances et rendre les smartphones haut de gamme toujours plus capables de prouesses tout en continuant d'amplifier les capacités d'intelligence artificielle.

Attention, ça va douiller

Mais selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cette transition vers de nouvelles technologies aura un sérieux impact sur son prix. La montée sensible des tarifs initiée avec Snapdragon 8 Gen 3 se poursuivra avec la génération suivante.

L'analyste prédit ainsi une augmentation de 25 à 30% du prix du processeur premium par rapport à Snapdragon 8 Gen 3. La puce à elle seule pourrait coûter entre 190 et 200 dollars, en partie du fait de l'utilisation du procédé N3E de gravure en 3 nm optimisée du fondeur TSMC.

Ce sera autant qui risque d'être répercuté sur le prix des smartphones, ce qui laisse entendre que les flagships pourraient largement dépasser les 1200 € l'an prochain, à moins de rogner sur d'autres aspects.

PC portables ARM : il faudra prévoir la descente en gamme

Dans le même temps, Qualcomm fait son entrée sur le segment des processeurs ARM pour PC portables avec les puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus. Ce sont des processeurs aux caractéristiques haut de gamme qui ouvrent sans doute la voie à toute une offre qui descendra petit à petit vers des appareils plus abordables.

L'analyste Ming-Chi Kuo anticipe donc l'arrivée de nouveaux processeurs chez Qualcomm qui assureront la descente en gamme et la couverture de l'ensemble du segment pour couvrir tous les besoins.

En effet, avec ses premières puces, les PC portables ARM Windows démarrent à un minimum de 1000 dolllars mais Qualcomm travailleraient sur des puces suffisamment performantes en IA pour fournir une puissance de 45 TOPS afin de supporter CoPilot+ de Microsoft

Cela permettrait de proposer des machines vers 600 dollars capables de générer du volume. Mais il faudrait tout de même attendre fin 2025 pour les voir arriver sur le marché.