Le géant de la santé privée, Ramsay Santé, est en pleine tourmente technique. Depuis lundi, une panne informatique d'envergure paralyse une partie de ses 163 établissements en France.

L'impact est direct : des opérations chirurgicales sont potentiellement reportées et le personnel se voit contraint de délaisser les écrans pour le papier et le crayon. Une situation qui rappelle la dépendance critique du secteur aux outils numériques.

Quelle est l'origine de cette panne ?

Le mystère reste entier, mais Ramsay Santé a rapidement communiqué pour écarter les pistes les plus évidentes. Contrairement à la vague d'attaques qui a récemment visé les hôpitaux français, le groupe affirme avec certitude qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Cette précision est cruciale dans un contexte de cybersécurité tendu pour le secteur de la santé.

Aucune donnée patient n'aurait été compromise, une nouvelle rassurante pour des millions de personnes. En attendant, les équipes techniques sont mobilisées pour identifier la cause de ce bug qui frappe les ordinateurs de manière totalement aléatoire.

La migration vers Windows 11 est-elle en cause ?

C'est l'autre rumeur que la direction a tenu à balayer d'un revers de main. La panne n'est pas liée à une mise à jour ratée ou à la fin imminente du support de Windows 10. Le groupe n'a pas précisé si son parc informatique avait déjà basculé vers Windows 11, mais a insisté sur le fait que le passage d'un système d'exploitation à l'autre n'était pas responsable du dysfonctionnement.

Le spectre d'un bug logiciel massif lié à Microsoft est donc, pour l'instant, écarté par la communication officielle.

Quelles sont les conséquences concrètes pour les patients et le personnel ?

L'impact le plus visible est un retour à des méthodes de travail d'un autre temps. Face à des ordinateurs hors service, dont la consigne est de ne surtout pas les redémarrer, les 26 000 salariés du groupe doivent se débrouiller avec des fiches papier et des stylos. Cette situation engendre des difficultés d'organisation majeures, notamment pour la programmation de certaines interventions chirurgicales et l'accès aux dossiers patients. À terme, cela pourrait créer des files d'attente et de l'incertitude pour de nombreuses personnes.