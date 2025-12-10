Deux campagnes de rappels distinctes mais quasi simultanées visent des milliers de vélos pour un problème potentiellement très grave : une défaillance de la fourche. Cette pièce maîtresse, qui assure la liaison entre la roue avant et le guidon, présente des défauts de fabrication sur une large gamme de modèles, allant du vélo familial aux speedbikes capables d'atteindre 45 km/h. Le risque est direct : une rupture en plein trajet pourrait entraîner une perte de contrôle brutale et des chutes sévères.

Quels sont les modèles AddBike rappelés chez Décathlon ?

La première alerte, massivement relayée par la plateforme gouvernementale RappelConso, concerne la marque AddBike. Le problème identifié est une "potentielle anomalie de production au niveau du cintrage des fourreaux de fourche". Concrètement, cela fragilise la structure même du vélo. Les modèles concernés sont les U-Cargo Lite, Junior, Family et Pro équipés d’une fourche rigide, un type de vélo cargo très populaire pour le transport familial ou professionnel.

#RappelProduit U-Cargo à fourche rigide - AddBike Risques : Blessures Motif : Potentielle anomalie de production au niveau du cintrage des fourreaux de fourche https://t.co/xW1ZDSmHRv pic.twitter.com/FVcd5DvDn0 — RappelConso (@RappelConso) December 5, 2025

Ces vélos ont été commercialisés sur une très longue période, entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2025, dans de grandes enseignes comme Décathlon, Nature & Découvertes ou encore Ankorstore. Si pour l'instant aucun incident n'a été signalé pour ces modèles, le risque de défaut structurel a suffi pour déclencher une procédure nationale par principe de précaution.

Pourquoi les vélos Cube et Stromer sont-ils plus préoccupants ?

La seconde campagne est encore plus alarmante car des accidents ont déjà eu lieu. Elle touche trois autres marques réputées, Stromer, Klever Mobility et Cube, qui ont toutes utilisé une fourche défectueuse du fournisseur WREN. Le constructeur suisse Stromer, connu pour ses speedbikes puissants (modèles ST3, ST5 et ST7), a identifié un risque de "fatigue prématurée du pivot de fourche", pouvant mener à une rupture nette.

Le bilan est lourd. Stromer fait état de quinze déclarations de pivots défectueux, dont huit ont été associées à des blessures pour les cyclistes. Cube est également concerné avec son modèle de route Agree C:62. La situation est donc bien plus critique, car le danger n'est plus potentiel mais avéré, ce qui a poussé les fabricants à exiger un arrêt immédiat de l'utilisation des vélos concernés.

Comment réagir si vous possédez l'un de ces vélos ?

Les démarches à suivre diffèrent selon la marque. Pour les propriétaires d'un vélo AddBike, la procédure de rappel est ouverte jusqu'au 31 décembre 2026. Il est conseillé de contacter le point de vente où l'achat a été effectué pour organiser une réparation en atelier ou, si ce n'est pas possible, un échange complet du produit. Un numéro consommateur est également disponible : 04 78 59 98 76.

Pour les possesseurs de vélos Cube ou Stromer, la consigne est bien plus stricte : cesser immédiatement toute utilisation. Le verdict est sans appel. Les propriétaires doivent vérifier l'éligibilité de leur modèle via le numéro de série du cadre sur le site du fabricant. Si le vélo est concerné, une intervention par un revendeur agréé est obligatoire pour remplacer la fourche défectueuse. Les pièces de rechange sont attendues pour début 2026 et l'intervention sera, bien entendu, entièrement gratuite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les vélos précisément concernés par ces rappels ?

Les rappels visent deux groupes distincts. Le premier concerne les vélos-cargos AddBike (modèles U-Cargo Lite, Junior, Family et Pro à fourche rigide) vendus entre 2020 et 2025 chez Décathlon et Nature & Découvertes. Le second groupe inclut les speedbikes Stromer (ST3, ST5, ST7), certains modèles Klever Mobility (Y-Muse, Model X) et le vélo de route Cube Agree C:62, tous équipés d'une fourche WREN.

Le défaut de fourche est-il réellement dangereux ?

Oui, le risque est très sérieux. Une défaillance de la fourche peut provoquer une rupture soudaine de la direction, entraînant une perte de contrôle totale du vélo et un risque de chute grave. Pour les modèles Stromer et Cube, huit cas de blessures ont déjà été officiellement recensés, confirmant la dangerosité du défaut.

Que dois-je faire si mon vélo fait partie de la liste ?

La première chose à faire est de cesser de l'utiliser, surtout pour les modèles Cube et Stromer. Ensuite, contactez le magasin où vous avez acheté le vélo (pour un AddBike) afin de planifier une réparation ou un échange. Pour un Cube ou un Stromer, consultez le site web de la marque avec votre numéro de cadre pour confirmer si votre vélo est touché, puis contactez un revendeur agréé pour organiser le remplacement gratuit de la fourche.