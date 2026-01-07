Au CES 2026, la marque Razer spécialisée dans les accessoires gaming matérialise son concept d’IA en présentant Project Ava, un compagnon de bureau sous forme d’hologramme animé.

Passant d’un simple coach de jeu à un assistant personnel, ce projet ambitieux vise à créer un partenaire numérique tangible, malgré une démonstration qui a laissé certains observateurs perplexes. Les précommandes sont déjà ouvertes.

L'idée d'un coach IA pour les joueurs n'est pas nouvelle pour Razer. Déjà en 2025, la marque avait esquissé les contours de Project Ava, une intelligence artificielle conçue pour analyser les parties en temps réel et fournir des conseils stratégiques.

Mais ce qui n'était alors qu'une démonstration de code et de diagrammes a pris une forme bien plus concrète cette année. L'entreprise a décidé de donner un visage, ou plutôt un corps, à son IA, marquant une transition significative du logiciel vers un objet physique et interactif.

Un avatar dans une capsule : à quoi ressemble Project Ava ?

Le nouveau Project Ava se présente comme un appareil cylindrique de 5,5 pouces destiné à trôner sur votre bureau. À l'intérieur, un hologramme animé prend vie, avec des mouvements, des expressions faciales et un suivi oculaire pensés pour rendre l'interaction plus naturelle.

Au lancement, plusieurs avatars sont proposés, comme Kira, une jeune femme au style « waifu », ou Zane, un personnage masculin musclé et tatoué. D'autres options, incluant des personnalités de l'esport comme Faker, sont également prévues, signalant l'ambition de créer un véritable lien entre l'utilisateur et son assistant numérique.

From planning your day to analyzing spreadsheets and game starts, Razer Project AVA leverages advanced AI inferencing and reasoning that dynamically evolves based on your personal interactions.

Le dispositif intègre sa propre webcam, des microphones et se connecte via un simple câble USB-C. Cette caméra ne sert pas uniquement à la communication ; elle permet à l'IA de « voir » l'utilisateur, ouvrant la porte à des fonctionnalités annexes comme des conseils vestimentaires.

L'objectif est clair : faire de Project Ava bien plus qu'un simple gadget et l'ancrer dans le quotidien de l'utilisateur, au-delà des seules sessions de jeu. L'interaction est au cœur du projet, même si les premières démonstrations ont soulevé des questions.

Une intelligence prometteuse mais une exécution encore fragile

Sous le capot, l'assistant est actuellement animé par le modèle de langage Grok de xAI, bien que Razer affirme vouloir rendre le système agnostique à l'avenir. Les démonstrations effectuées durant le CES 2026 ont cependant révélé un fonctionnement encore hésitant.

Confrontée au bruit ambiant du salon, l'IA a eu du mal à comprendre toutes les commandes vocales. Lors d'une session sur Battlefield 6, les conseils de l'avatar Kira se sont parfois révélés génériques ou imprécis, peinant à identifier une arme spécifique ou commentant des événements qui ne se produisaient pas à l'écran.

Plus embarrassant, l'assistant s'est montré proactif de manière erronée, comme lorsqu'il a annoncé une promotion sur Fallout 76 avec un prix et un pourcentage de réduction complètement faux.

Ces imperfections, typiques d'un produit en développement, illustrent le chemin qu'il reste à parcourir. Les interactions semblaient parfois forcées ou maladroites, oscillant entre des répliques pré-enregistrées et des tentatives de conversation spontanée qui tombaient à plat, laissant une impression d'expérience encore très perfectible.

Un pari sur l'avenir malgré les doutes

Malgré ces balbutiements, Razer semble déterminé à commercialiser Project Ava d'ici la fin de l'année 2026. L'entreprise a même ouvert des réservations avec un acompte de 20 dollars, un signe de confiance dans son produit.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large du marché visant à donner une présence physique aux IA, un domaine où des acteurs comme Replika ou des sociétés japonaises se sont déjà aventurés. Razer est cependant le premier géant du gaming à investir aussi sérieusement dans ce créneau.

Le pari est pourtant audacieux, car une partie de la communauté des joueurs reste méfiante, voire hostile, à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur passion. Le futur de Project Ava dépendra donc de la capacité de Razer à peaufiner son compagnon de bureau pour en faire un outil réellement utile et attachant.