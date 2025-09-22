L'actualité technologique ne s'arrête jamais, et cette semaine en est la parfaite illustration. Entre innovations de rupture, polémiques sociétales et réalités économiques, les annonces et les controverses se sont multipliées. De la concrétisation d'une arme laser digne de la science-fiction à la traque des fraudeurs Linky qui vire au cauchemar pour certains, en passant par le coût exorbitant du dérèglement climatique et une bataille judiciaire surréaliste autour de nos box TV, le secteur a montré un dynamisme à toute épreuve.





Votre "pause pipi" devant la télé sera-t-elle bientôt taxée ?

Un geste anodin pourrait bientôt vous coûter cher. L'organisme Copie France attaque SFR en justice, estimant que la fonction "pause du direct" des box TV constitue une copie privée taxable. L'organisme réclame une taxe qui pourrait atteindre 10€ par appareil. SFR dénonce une mesure absurde, arguant que cette copie est temporaire et que les box sont déjà taxées pour leur stockage. La décision du tribunal, attendue dans les prochains mois, pourrait faire jurisprudence et concerner tous les opérateurs.





L'arme laser d'Israël est-elle prête pour le combat ?

Après une décennie de développement, Israël a officiellement déclaré son système de défense laser "Iron Beam" opérationnel. Capable d'intercepter roquettes, mortiers et drones pour un coût dérisoire par tir, cette arme sera livrée à l'armée avant fin 2025. Elle ne remplace pas le Dôme de Fer mais le complète, en se chargeant des menaces à courte portée et à bas coût. Son principal talon d'Achille reste sa dépendance aux conditions météorologiques, le faisceau perdant en efficacité par temps de brouillard ou de forte couverture nuageuse.





Quel est le véritable coût économique du dérèglement climatique en Europe ?

L'été 2025 a laissé une facture salée. Une étude de l'Université de Mannheim révèle que les catastrophes naturelles ont engendré 43 milliards d’euros de pertes macroéconomiques dans l'Union européenne. Pire encore, ce chiffre pourrait grimper à 126 milliards d'ici 2029, posant la question d'un nouveau cycle économique dicté par le climat. Les secteurs les plus touchés, comme l'agriculture et le tourisme, subissent de plein fouet ces événements, soulignant l'urgence d'une adaptation stratégique à grande échelle.





La chasse aux fraudeurs Linky fait-elle des victimes innocentes ?

Enedis intensifie sa lutte contre la fraude au compteur Linky, mais sa stratégie plus agressive fait des victimes collatérales. L'UFC-Que Choisir dénonce des cas d'accusations erronées où des baisses de consommation pourtant logiques (installation de panneaux solaires, décès, longue absence) sont interprétées à tort comme des fraudes. Des consommateurs de bonne foi reçoivent des factures de plusieurs milliers d'euros, face à une procédure anxiogène qui, selon l'association, inverse la charge de la preuve.





OpenAI a-t-il créé l'assistant de code ultime ?

OpenAI a musclé son jeu avec une mise à niveau majeure de son assistant de programmation, Codex, désormais propulsé par un modèle GPT-5-Codex. Plus autonome que jamais, l'outil peut désormais travailler sur des tâches complexes pendant des heures, analyser des images et des schémas, et même relire du code pour y dénicher des bugs critiques. Avec un taux de réussite de 74,5 % sur des benchmarks de codage exigeants, OpenAI franchit un nouveau cap dans l'assistance au développement logiciel, rendant l'IA encore plus indispensable dans le quotidien des développeurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que faire si je suis accusé à tort de fraude au compteur Linky ?

Ne signez rien, surtout pas un "bordereau rectificatif" qui pourrait s'apparenter à un aveu. Rassemblez tous les éléments pouvant justifier votre baisse de consommation (factures, preuves de changement d'équipement, etc.) et contactez rapidement une association de consommateurs comme l'UFC-Que Choisir pour vous accompagner.

La taxe sur la fonction "pause" a-t-elle des chances d'aboutir ?

L'issue est incertaine. L'argument de SFR sur l'exception européenne des "copies transitoires" semble solide. De plus, Copie France s'est déjà désisté d'une procédure similaire contre Orange, ce qui fragilise sa position. La décision du tribunal sera déterminante et très observée.

L'Iron Beam remplace-t-il le Dôme de Fer ?

Non, il le complète. L'Iron Beam est conçu pour les menaces à très courte portée (jusqu'à 10 km) et à faible coût, comme les roquettes ou les drones basiques. Le Dôme de Fer reste indispensable pour intercepter des menaces plus complexes, plus rapides ou plus lointaines. Les deux systèmes sont destinés à fonctionner de concert pour une défense aérienne plus économique et efficace.