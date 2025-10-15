La chaleur, c'est l'ennemi juré de la performance : un principe que les joueurs PC connaissent par cœur et qui s'applique avec encore plus de violence aux smartphones.

La marque spécialisée dans le gaming mobile, Redmagic, vient de frapper un grand coup lors de sa conférence tech à Shenzhen en présentant une solution radicale : un système de refroidissement hybride, combinant liquide et air, digne d'un ordinateur de bureau, mais miniaturisé pour son prochain flagship, le Redmagic 11 Pro.

Pourquoi est-ce une véritable innovation ?

L'idée d'un refroidissement liquide sur smartphone n'est pas neuve. On a déjà vu des tentatives chez NEC en 2013, ou des concepts plus récents chez Xiaomi et OnePlus. Alors, qu'est-ce qui change ?

La différence est de taille : Redmagic est le premier à passer du prototype de salon à une production en masse. L'enjeu n'était pas seulement de miniaturiser la technologie, mais de la rendre suffisamment fiable et robuste pour résister aux aléas du quotidien, comme les chutes. Des dizaines de milliers de tests auraient été menés pour garantir sa solidité.

Comment fonctionne ce système hybride ?

Le système de refroidissement s'inspire directement des serveurs IA les plus puissants. Au cœur du dispositif, un liquide fluoré aux propriétés thermiques et isolantes impressionnantes circule grâce à une micropompe en céramique piézoélectrique dans des canaux gravés au laser. Ce liquide peut opérer dans des conditions extrêmes, de -40°C à 70°C.

Mais Redmagic ne s'arrête pas là. En complément, la marque a dévoilé son Turbo Fan 4.0, un ventilateur capable d'atteindre la vitesse ahurissante de 24 000 tours par minute pour évacuer l'air chaud via un large conduit. Pour la première fois, ce type de système actif bénéficie d'une certification IPX8, garantissant sa résistance à l'eau et à la poussière. C'est bien la combinaison de ces deux approches, liquide et air, qui promet de maintenir le smartphone au frais en toutes circonstances.

Quel est l'impact sur les performances ?

Toute cette ingénierie a un but précis : libérer la pleine puissance du futur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Grâce à cette gestion thermique avancée, le Redmagic 11 Pro pourrait être le premier smartphone à exploiter 100% des performances de la puce sans jamais subir de "thermal throttling", cet étranglement thermique qui fait chuter les performances en cas de surchauffe.

La marque promet des sessions de jeu ultra-stables, citant l'exemple du jeu gourmand Wuthering Waves capable de tourner à 90 FPS pendant deux heures d'affilée avec les graphismes au maximum. Le téléphone sera officiellement lancé en Chine le 17 octobre 2025, avant une sortie mondiale attendue peu après.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce système de refroidissement est-il bruyant ?

Oui, il faut s'y attendre. Un ventilateur tournant à 24 000 tours par minute est forcément audible, bien que Redmagic travaille à optimiser son acoustique. C'est le compromis à accepter pour des performances de pointe sans surchauffe.

Le téléphone est-il plus fragile à cause du liquide ?

A priori, non. Redmagic insiste sur la robustesse de son système, qui a passé avec succès des dizaines de milliers de tests de chute. L'utilisation d'une membrane anti-perforation et d'un processus d'assemblage spécifique vise à garantir l'étanchéité et la durabilité du circuit liquide.

Quand le Redmagic 11 Pro sera-t-il disponible en France ?

Le lancement officiel est prévu pour le 17 octobre 2025 en Chine. Une sortie à l'international devrait suivre rapidement, mais aucune date précise pour l'Europe n'a été communiquée pour le moment.