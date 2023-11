La marque RedMagic ne perd pas de temps pour faire passer ses smartphones gaming au dernier SoC mobile premium disponible. Les modèles RedMagic 9 Pro et RedMagic 9 Pro+ font donc dès à présent leur entrée en scène.

Ils proposent toujours un design très rectangulaire avec châssis en aluminium (pas de titane ici), dos en verre et un écran plan OLED de 6,8 pouces fourni par le chinois BOE avec un taux de rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

Comme la génération précédente, on ne trouvera ni encoche ni poinçon puisque le capteur photo avant se cache sous l'écran, laissant une dalle immaculée pour se concentrer pleinement sur le jeu.

Snapdragon 8 Gen 3, jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Les RedMagic 9 Pro sont construits autour du puissant processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 annoncé il y a quelques semaines par Qualcomm avec 12 Go de RAM pour le RedMagic 9 Pro et la possibilité de profiter d'une configuration allant jusqu'à 24 Go de LPDDR5X pour le RedMagic 9 Pro+.

De même, le stockage va jusqu'à 512 Go pour le premier et jusqu'à 1 To pour le second, en UFS 4.0. La puce de Qualcomm apportera de la puissance et des connectivités sans fil (dont le WiFi 7) et cellulaires 5G étendues.

En bon smartphone gaming, un puissant système de refroidissement ICE est toujours présent afin de permettre des sessions de jeu longues sans surchauffe excessive.

Comme pour la génération RedMagic 8 Pro, un bouton dédié lance l'interface gaming et met le smartphone en conditions optimisées pour le jeu. Des zones sensitives sont également présentes sur la tranche avec la possibilité de créer des macros de commandes.

Le refroidissement est assuré par une chambre à vapeur, plusieurs couches, dont une de graphène, accélérant la dissipation thermique et de nouveau un ventilateur pouvant atteindre 22 000 tours par minute.

Le RedMagic Pro 9 sera celui avec la batterie de plus grande capacité, de 6500 mAh, avec une charge rapide filaire de 80W. La version Pro+ restera pour sa part sur une batterie de 5500 mAh mais avec une charge filaire encore plus rapide de 165W.

En attendant les versions internationales

La partie photo, qui n'est généralement pas le point fort des smartphones RedMagic, comprend un module principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 50 mégapixels, pour un capteur à selfie de 16 mégapixels.

La série RedMagic 9 Pro sera lancée en Chine le 28 novembre avec Android 14 à bord et la surcouche RedMagic OS qui ajoute de nombreuses fonctionnalités de gaming.

Les tarifs vont de 4399 à 5199 yuans (568 à 672 € HT environ) pour le RedMagic 9 Pro et de 5499 à 6999 yuans (710 à 904 € HT environ) pour le RedMagic 9 Pro+. On devrait les retrouver sur les marchés internationaux d'ici le début de l'année prochaine.