Dans un marché du smartphone où l'innovation semble parfois marquer le pas, Xiaomi, via sa marque Redmi, vient de lancer un pavé dans la mare... ou plutôt un caisson de basses dans le dos d'un téléphone.

Officialisé en Chine pour une sortie le 27 octobre, le Redmi K90 Pro Max surprend moins par sa fiche technique de monstre que par un détail très original : un véritable haut-parleur Bose, fièrement exposé à l'arrière de l'appareil. Et ce qui semble être un gadget pourrait bien être une petite révolution.

Qu'est-ce que ce haut-parleur Bose a de si spécial ?

Oubliez les simples mentions "Sound by..." discrètement gravées sur la tranche du téléphone. Le Redmi K90 Pro Max assume son partenariat avec Bose. Les visuels officiels montrent un imposant cercle noir, presque aussi grand que le module photo, arborant quatre grilles et le logo "Sound by Bose". Il ne s'agit pas d'un simple haut-parleur d'appoint, mais d'un véritable troisième woofer qui vient compléter les deux haut-parleurs stéréo classiques. L'idée est de créer un système 2.1 capable de produire un son plus ample et des basses plus profondes.





En pratique, lorsqu'on tient le téléphone en mode paysage pour jouer ou regarder une vidéo, ce haut-parleur dorsal utilise les paumes des mains comme caisse de résonance pour amplifier les basses. Posé sur une table, il transforme la surface en un "caisson de basses improvisé", promettant un rendu sonore bien plus riche sans avoir besoin d'une enceinte externe.

Pourquoi ce "Redmi" est-il le futur "Poco" en France ?

C'est une habitude chez Xiaomi. Pour comprendre le nom, il faut décrypter la stratégie de rebranding du géant chinois. En Chine, les smartphones haut de gamme abordables sont vendus sous la marque Redmi, dans la série "K". Pour l'Europe, ces mêmes modèles sont renommés et commercialisés sous la marque Poco, dans la série "F", généralement six à huit mois plus tard.





Le schéma est bien rodé : le Redmi K80 Pro de 2024 est devenu le Poco F7 Ultra en 2025. Il est donc quasi certain que ce Redmi K90 Pro Max, lancé en octobre 2025 en Chine, arrivera en France mi-2026 sous le nom de Poco F8 Ultra.

Que nous réserve le reste de la fiche technique ?

Au-delà de son système audio, le futur Poco F8 Ultra s'annonce comme un monstre de puissance. Il est l'un des premiers smartphones à embarquer le tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Côté autonomie, la batterie s'annonce massive, avec une capacité qui pourrait atteindre 7 500 mAh, couplée à une charge rapide de 100W en filaire et 80W en sans-fil.





Le reste des caractéristiques est à l'avenant : un grand écran AMOLED 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un module photo complet et une résistance accrue à l'eau et à la poussière. Le tout pour un prix qui devrait rester agressif, autour de 650 euros en Europe, fidèle à la réputation de la marque Poco.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Poco F8 Ultra (alias Redmi K90 Pro Max) sortira-t-il en France ?

En se basant sur le calendrier habituel de Xiaomi, on peut s'attendre à une sortie européenne du Poco F8 Ultra vers le milieu de l'année 2026, soit environ six à huit mois après son lancement en Chine sous le nom de Redmi K90 Pro Max.

Ce haut-parleur Bose est-il vraiment utile ?

Il ne s'agit pas d'un simple gadget marketing. En ajoutant un troisième haut-parleur dédié aux basses fréquences et en le positionnant à l'arrière, l'appareil peut utiliser les surfaces (mains, table) pour amplifier le son et créer un effet de résonance. Cela devrait offrir une expérience sonore bien plus riche et immersive, que ce soit pour les jeux, les films ou l'écoute de musique sans casque.

Xiaomi a-t-il déjà collaboré avec des marques audio ?

Oui, ce n'est pas une première pour le groupe. Xiaomi a déjà collaboré avec Harman Kardon pour le système audio de plusieurs de ses smartphones et tablettes haut de gamme. Le partenariat avec Bose sur un appareil de la marque Redmi/Poco marque cependant une montée en gamme sur ce segment de prix.