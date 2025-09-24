Dans une manœuvre qui redessine le paysage de l'audio haut de gamme, Harman, la filiale de Samsung, a officiellement complété le rachat de Sound United, l'ancienne division audio de Masimo. La transaction, d'une valeur de 350 millions de dollars, avait été annoncée en mai dernier. Elle fait suite à l'acquisition massive de Harman par Samsung en 2016 pour 8 milliards de dollars, confirmant les ambitions du géant technologique dans le secteur du son de prestige.

L'enceinte connectée Denon Home 150

Un portefeuille de marques légendaires

Ce rachat place sous un même toit un nombre impressionnant de marques parmi les plus respectées du monde de l'audio. Le portefeuille de Harman, qui comptait déjà des poids lourds comme JBL et Harman Kardon, s'enrichit de plusieurs noms prestigieux :

Bowers & Wilkins,

Denon,

Marantz,

Polk Audio,

Definitive Technology,

Boston Acoustics,

Classé,

HEOS.

Cette consolidation donne naissance à l'un des catalogues de produits audio les plus complets de l'industrie, allant des enceintes portables grand public aux composants Hi-Fi pour audiophiles avertis.

La stratégie derrière ce méga-rachat

L'objectif de cette acquisition est clair : renforcer la position de Samsung sur un marché mondial de l'audio en pleine croissance, estimé à 50 milliards de dollars d'ici 2027. En unissant la force de frappe de Harman avec les marques premium de Sound United, le groupe se positionne directement face à des concurrents comme Sony, Bose ou Sonos. La demande croissante pour des solutions audio de haute qualité, tirée par le home cinéma et les systèmes connectés, a rendu cette consolidation particulièrement stratégique.

Les enceintes Bowers & Wilkins 800 Series Signature

Une entité autonome pour préserver les identités

Conscient de la forte identité de chaque marque, Harman a annoncé que Sound United fonctionnerait comme une unité commerciale autonome au sein de sa division "Lifestyle". Cette structure vise à préserver l'héritage, le savoir-faire et la base de clients fidèles de chaque maison. Les amateurs de la signature sonore de Bowers & Wilkins ou des amplificateurs Marantz peuvent donc être rassurés. Dave Rogers, président de la division, a confirmé cette approche : « L'impressionnante liste de marques de Sound United est ancrée dans une passion profonde pour le son, l'innovation et un engagement envers la qualité qui s'aligne sur les propres valeurs de Harman ».

Quel avenir pour l'audio signé Samsung ?

Cette opération ouvre la voie à des synergies technologiques intéressantes. La plateforme multi-room HEOS de Sound United pourrait, par exemple, compléter les technologies audio connectées de Harman. Le savoir-faire de marques comme Marantz et Classé renforce la présence du groupe sur le segment du luxe. Pour les consommateurs, Harman promet que cette transaction débloquera des opportunités de croissance significatives, avec à la clé « plus de choix, une innovation plus profonde et des expériences exceptionnelles ». Le groupe devrait également utiliser ce portefeuille élargi pour accentuer sa domination dans le secteur de l'audio automobile, où il est déjà un leader.