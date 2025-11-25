Le bal des rumeurs est ouvert et il fait déjà grand bruit dans l'industrie mobile. Alors que les modèles actuels occupent à peine les étals, les regards se tournent vers la prochaine génération qui promet de rebattre les cartes de la performance et de l'endurance.

Les informations qui nous parviennent de Chine dessinent des terminaux taillés pour durer, au sens propre comme au figuré, marquant potentiellement une rupture dans la stratégie habituelle du fabricant.

Quel gabarit pour ces nouveaux venus ?

D'après les bruits de couloir les plus fiables relayés par les habitués de Weibo, Xiaomi semble vouloir satisfaire toutes les mains avec une approche segmentée. La stratégie consisterait à proposer deux formats distincts pour ne frustrer personne et couvrir l'ensemble du spectre utilisateur.

D'un côté, le Redmi K90 Pro conserverait une dalle de 6,6 pouces, idéale pour ceux qui cherchent un compromis raisonnable entre confort visuel et ergonomie au quotidien. De l'autre, la marque verrait les choses en grand avec une diagonale probable de 6,8 pouces pour le modèle le plus onéreux, confirmant la tendance aux écrans toujours plus immersifs.

Pourquoi le changement de processeur est-il un pari ?

Le constructeur s'apprêterait à délaisser son partenaire historique américain Qualcomm pour tout miser sur le MediaTek Dimensity 9500.

Ce virage technique marque une rupture nette avec la tradition qui voulait que les modèles les plus performants soient systématiquement motorisés par des Snapdragon. Si cette puce tient ses promesses en matière de puissance brute, ce pari audacieux pourrait s'avérer payant financièrement pour l'entreprise, tout en maintenant un niveau de fluidité de premier plan pour l'utilisateur final.

L'autonomie va-t-elle atteindre des sommets ?

C'est sans doute l'information la plus spectaculaire de cette fuite massive concernant la future gamme. Le futur Redmi K90 Ultra pourrait littéralement écraser la concurrence avec une batterie annoncée de 8000 mAh.

Une telle capacité, couplée à une probable charge rapide de 100W, transformerait radicalement l'usage quotidien du smartphone, permettant potentiellement de tenir deux jours complets loin d'une prise sans la moindre angoisse. Cette course au gigantisme énergétique répond à une demande croissante des utilisateurs, lassés de devoir surveiller leur jauge de batterie avant la fin de la journée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces smartphones seront-ils disponibles ?



Selon les calendriers habituels et les fuites actuelles, la sortie en Chine est attendue pour le milieu de l'année 2026. Il faudra probablement patienter quelques semaines de plus pour une éventuelle sortie globale.

La batterie sera-t-elle vraiment de 8000 mAh ?



C'est ce que suggèrent plusieurs sources concordantes pour le modèle Ultra. C'est un saut technologique majeur par rapport aux standards actuels qui tournent autour de 5000 mAh.

Est-ce confirmé que Xiaomi quitte Qualcomm ?



Rien n'est officiel pour l'instant, mais les prototypes aperçus tournent sous MediaTek. Cela concernerait spécifiquement ces modèles haut de gamme, sans préjuger du reste du catalogue.