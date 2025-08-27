On démarre avec un focus sur l'aspirateur balai sans fil Jigoo C500.

Équipé d’un puissant moteur sans balais de 500 W, il est capable de fournir une aspiration de 33 KPa. Son système de filtration en cinq étapes capture jusqu’à 99,99 % des allergènes, tandis que la conception cyclonique multi-cône sépare efficacement les particules en suspension dans l’air, prévenant le colmatage et maintenant une aspiration constante.

Grâce à ses huit cellules de batterie de 2200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 60 minutes sur une seule charge. Il est même possible de doubler l’autonomie avec une batterie supplémentaire.

Le C500 embarque un capteur qui détecte la poussière et affiche en temps réel l’indice sur son écran LED tactile. Celui-ci permet également de suivre le niveau de charge, de consulter les alertes d’erreur et de changer facilement de mode de fonctionnement. Trois modes sont proposés afin de s’adapter aux différents types de sols : le mode basse vitesse pour les surfaces dures, le mode automatique ou grande vitesse pour les tapis.

Son tube métallique pliable facilite le nettoyage des zones difficiles d’accès, comme sous les meubles, en s’inclinant à 90° verticalement et 180° horizontalement. Sa tête rotative souple atteint sans effort les recoins, tandis que l’éclairage LED intégré illumine le sol pour traquer la poussière invisible à l’œil nu.

Le C500 est livré avec une brosse rotative en forme de V, combinant poils souples et rigides afin d’assurer un nettoyage optimal et d’éviter l’emmêlement des cheveux. Il inclut également une brosse spéciale pour sols durs, une brosse à épousseter 2-en-1, une brosse fine et une petite brosse de nettoyage.

Vous pouvez obtenir l'aspirateur Jigoo C500 à 105 € grâce au code NNNFRC500 en ce moment sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.

Aspirateur balai laveur Dreame H12 Pro FlexReach à 284 € avec le code 15DES129 (18 kPa, portée à plat 180°, lavage automatique à 90°C et séchage rapide, nettoyage bord à bord, autonomie 50 min, système anti-enchevêtrement...)





(18 kPa, portée à plat 180°, lavage automatique à 90°C et séchage rapide, nettoyage bord à bord, autonomie 50 min, système anti-enchevêtrement...) Enceinte Bluetooth Soundcore Motion Boom à 57,92 € avec le code FRBS05 jusqu'à ce soir minuit (son stéréo, diaphragmes titane, hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, BassUp, IPX7, 24h d'autonomie...)

