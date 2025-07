On commence avec le Nothing Phone (3a) Pro - 12 + 256 Go.

L’écran AMOLED flexible de 6,77 pouces en FHD+ affiche 1,07 milliard de couleurs et propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, combinant fluidité et économies d’énergie. Certifié IP64, le smartphone résiste à la poussière et aux éclaboussures.

Le système photo polyvalent sublime chaque nuance de clarté ou d’ombre, tout en capturant un maximum de détails grâce à un zoom allant de x0,6 à x60 et une fonction macro. Il intègre un capteur Sony de 50 MP, 41 % plus grand que la génération précédente, avec stabilisation optique (OIS) et un zoom périscopique optimisé. La focale de 70 mm offre un rendu idéal pour les portraits.

Un nouveau bouton latéral, l’Essential Key, vous permet de capturer facilement le contenu affiché à l’écran ou d’enregistrer vos pensées à la volée d’une simple pression. L’interface Essential Space centralise tout votre contenu, que l’IA organise avec des suggestions personnalisées et des actions contextuelles pour gagner en efficacité.

Grâce à Nothing OS 3.1, vous pouvez ajuster les paramètres rapides et personnaliser les écrans d’accueil et de verrouillage avec vos propres raccourcis et widgets. Le Smart Drawer trie automatiquement vos applications par catégorie et place les plus utilisées en haut, pour accéder à l’essentiel en un clin d’œil.

La batterie de 5 000 mAh assure une autonomie prolongée, et grâce à la charge rapide 50 W, vous récupérez une journée d’usage en moins de 20 minutes.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir notre test du Nothing Phone (3a) Pro.

Retrouvez le Nothing Phone (3a) Pro 12 + 256 Go en gris à 399,57 € grâce au code 25DES249 sur Cdiscount (prix officiel 479 €).



