La très populaire Renault 5 E-Tech, présentée comme la citadine électrique populaire par excellence, recèle un détail technique qui vire au cauchemar pour certains : la charge rapide n'est pas un équipement de série.

Un choix assumé par Renault, mais qui n'est manifestement pas assez clair pour tous les acheteurs, déclenchant une vague de mécontentement.

Comment les acheteurs découvrent-ils le problème ?

L'amère découverte se fait souvent au pire moment : lors de la première tentative de recharge sur une borne publique. Sur les réseaux sociaux, notamment un groupe Facebook dédié au modèle, les témoignages affluent. Une propriétaire raconte n'avoir jamais été informée de cette spécificité par le commercial, se retrouvant ainsi bloquée pendant deux heures et demie pour une simple recharge.

Elle n'est pas un cas isolé. D'autres clients partagent des expériences similaires, évoquant un "sérieux défaut de conseil". Le sentiment général est celui d'une mauvaise surprise qui "gâche un peu le plaisir", comme le résume un autre acheteur, et qui aurait pu être facilement évitée avec davantage de transparence de la part des vendeurs.

Quelle est la stratégie de Renault derrière cette option ?

Pour Renault, cette décision n'est pas nouvelle et vise un objectif simple : proposer un prix d'appel extrêmement agressif pour sa nouvelle Renault 5. La version "Five", affichée à moins de 25 000 €, devient encore plus attractive avec les primes. Mais ce tarif a une contrepartie claire : des concessions importantes sur l'équipement de série.

En rendant la recharge rapide en option, et même en la rendant totalement absente de la finition "Five", le constructeur segmente son offre. Ce modèle d'entrée de gamme est donc clairement destiné à un usage purement urbain ou pour des flottes d'entreprises, et non pour des particuliers qui envisagent de longs trajets.

À qui la faute et que faut-il retenir ?

La situation expose une responsabilité partagée. D'un côté, certains commerciaux semblent manquer à leur devoir de conseil en n'insistant pas sur ce point technique pourtant crucial. Certains concessionnaires, conscients du problème, ont même pris la décision de ne pas exposer la version "Five" pour éviter ce type de malentendu.

De l'autre, l'achat d'un véhicule électrique demande une part non négligeable de recherche personnelle. Comme le souligne un internaute, "on n'achète pas une baguette de pain". Cette affaire de charge rapide manquante rappelle que la transition énergétique nécessite une meilleure pédagogie, tant de la part des constructeurs que des acheteurs eux-mêmes.

Foire Aux Questions (FAQ)

La charge rapide est-elle disponible sur toutes les Renault 5 ?

Non. Elle est totalement indisponible sur la version d'entrée de gamme "Five" et proposée en option sur les autres finitions. Il est donc impératif de vérifier cette spécification avant l'achat.

Pourquoi Renault a-t-il fait ce choix ?

Principalement pour pouvoir afficher un prix d'appel très compétitif sur son modèle "Five", le rendant plus accessible, mais en contrepartie de fonctionnalités jugées essentielles par certains utilisateurs pour la polyvalence.

Comment éviter ce genre de mauvaise surprise ?

Il est crucial de se renseigner en détail sur les spécifications techniques du véhicule, en particulier la puissance de charge (en courant alternatif AC et continu DC), et de poser des questions précises au vendeur avant de signer le bon de commande.