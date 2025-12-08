Sosh vient de lancer une nouvelle offensive commerciale qui fait grincer des dents. La filiale low-cost d'Orange a décidé de monétiser une fonctionnalité jusqu'ici considérée comme un service de base : les appels via WiFi.

Pour les abonnés au plus petit forfait, il faudra désormais payer un supplément pour appeler en illimité depuis un réseau sans fil, une pratique qui tranche radicalement avec celle de ses concurrents directs.

En quoi consiste cette nouvelle option payante ?

L'option baptisée "appels illimités en WiFi" est proposée aux détenteurs du forfait Sosh à 2€, qui inclut de base un crédit de 2 heures d'appel. En ajoutant 1€ de plus par mois, ces abonnés peuvent désormais passer des communications sans aucune limite vers les fixes et mobiles en France, à la seule condition d'être connectés à un réseau WiFi.

Ce service fonctionne depuis n'importe quel point d'accès, que ce soit une Livebox personnelle, un hotspot public ou le réseau d'une entreprise. Attention cependant, les appels vers l'étranger ou les numéros surtaxés restent exclus de l'offre. Il est également impératif de posséder un smartphone compatible et d'activer l'option dans son espace client avant de pouvoir en profiter pleinement.

Pourquoi cette facturation est-elle considérée comme abusive ?

Le cœur du scandale réside dans la nature même de la technologie utilisée. Les appels WiFi reposent sur la VoWiFi (Voice over WiFi), un protocole qui utilise une connexion internet pour acheminer la voix. Ce mécanisme permet de contourner entièrement le réseau cellulaire de l'opérateur, ce qui signifie que l'appel ne lui coûte pratiquement rien en ressources réseau.

Le seul coût marginal pour Sosh est le "droit de passage" vers le réseau du destinataire, estimé à seulement 0,2 centime par minute. Facturer un service quasi-gratuit est donc perçu comme une manœuvre pour maximiser les marges sur le dos des clients. Cette approche est d'autant plus critiquable que la concurrence, notamment Free Mobile, inclut ce service en illimité et sans surcoût dans son propre forfait à 2€.

Quelles sont les alternatives pour les clients ?

Face à cette option payante pour les appels WiFi, les utilisateurs disposent déjà de nombreuses solutions entièrement gratuites. Des applications universelles comme WhatsApp, FaceTime ou Messenger permettent de passer des appels vocaux via WiFi sans aucune restriction géographique et sans débourser un centime. Ces services, basés sur la même technologie VoIP, offrent une flexibilité bien supérieure.

Le calcul de rentabilité est d'ailleurs éloquent. Pour que l'option de Sosh coûte plus cher à l'opérateur qu'elle ne rapporte, un client devrait appeler plus de 8 heures et 20 minutes par mois. Or, la moyenne française se situe bien en deçà, autour de 3 heures et 41 minutes selon l'ARCEP. Sosh parie donc sur le fait que la majorité des clients paieront pour un service qu'ils sous-utiliseront massivement.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'option appels WiFi de Sosh fonctionne-t-elle à l'étranger ?

Non, cette option est strictement limitée aux appels émis depuis la France vers des numéros fixes et mobiles français. Elle ne couvre pas les communications passées depuis un autre pays.

Tous les téléphones sont-ils compatibles avec les appels WiFi ?

La plupart des smartphones récents sont compatibles avec la technologie VoWiFi. Il est cependant nécessaire de vérifier les paramètres de son appareil et d'activer manuellement la fonctionnalité dans les réglages réseau.

Est-ce que les appels WiFi consomment mon forfait data ?

Non, les appels WiFi utilisent la connexion du réseau WiFi auquel vous êtes connecté et non les données mobiles de votre forfait. Ils ne sont donc jamais décomptés de votre enveloppe data mensuelle.