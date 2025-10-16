La vague néo-rétro de Renault est décidément inarrêtable. Après les R5 et R4, c'est au tour de la Twingo de faire son grand retour en version 100 % électrique, avec une promesse choc : un prix d'attaque sous les 20 000 €.

Alors que la présentation officielle n'est prévue que pour le 6 novembre, Renault grille la politesse à tout le monde et lance dès maintenant un système de précommande pour les plus impatients, dévoilant au passage les premières images officielles du modèle de série.

Comment fonctionne ce système de précommande "R Pass" ?

Comme pour ses précédentes icônes ressuscitées, Renault met en place un "coupe-file" numérique. Baptisé Twingo R Pass, ce système payant (autour de 100 €) donnera à ses détenteurs un accès prioritaire à l'ouverture des commandes. L'objectif : être parmi les premiers servis et bénéficier d'une livraison accélérée. Le R Pass s'accompagnera également de quelques bonus exclusifs, comme une miniature de la voiture.





Le calendrier de lancement est européen, mais la France devra patienter un peu. Le R Pass sera disponible à partir du 22 octobre dans l'Hexagone, après l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Espagne.

À quoi ressemble la version finale de la nouvelle Twingo ?

Les premières images officielles confirment ce que tout le monde espérait : la version de série est extrêmement fidèle au concept-car de 2023. Le design néo-rétro est assumé et bourré de clins d'œil à la "grenouille" de 1993. On retrouve les phares en demi-lune, le capot court plongeant dans le prolongement du pare-brise et même les trois petites prises d'air symboliques.





Si la silhouette "monovolume" est conservée, la praticité a été améliorée avec le passage à une carrosserie 5 portes. Renault a soigné les détails, avec une trappe de recharge élégamment intégrée à l'avant et des petits pare-chocs noirs qui rappellent l'esprit "voiture essentielle" de l'originale.

Que sait-on de sa fiche technique et de son prix ?

Pour tenir sa promesse d'un prix d'appel inférieur à 20 000 € (hors bonus), Renault a dû innover. La nouvelle Twingo reposera sur une version allégée de la plateforme AmpR Small et adoptera des batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate), une technologie moins coûteuse popularisée par les constructeurs chinois. Pour l'entrée de gamme, les rumeurs évoquent un moteur de 85 ch et une batterie de 30 kWh, offrant une autonomie d'environ 300 km.





L'accent a été mis sur l'efficience, avec un objectif de consommation record de 10 kWh/100 km. Produite en Slovénie, la Twingo restera "Made in Europe" et sera donc éligible au bonus écologique, ce qui pourrait rendre son prix final encore plus attractif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la nouvelle Renault Twingo sera-t-elle commercialisée ?

La présentation officielle est fixée au 6 novembre 2025. La production devrait démarrer en février 2026 pour une commercialisation au printemps de la même année.

Quel sera le prix exact de la Twingo électrique ?

Renault a promis un prix de base "inférieur à 20 000 €". Selon les dernières informations, la version d'entrée de gamme pourrait être affichée à 19 990 €, hors bonus écologique. Des versions plus équipées et plus chères seront également proposées.

Le R Pass est-il remboursable ?

En se basant sur l'expérience des R Pass pour les R5 et R4, il est très probable que la somme versée pour le Twingo R Pass ne soit pas remboursable en cas d'annulation de la commande et qu'elle s'ajoute au prix final du véhicule.