Engagé dans la course aux véhicules électriques moins chers, le constructeur Renault a réussi un joli coup avec la Dacia Spring, modèle peu onéreux et qui a su trouvé sa place sur le marché mais qui reste produit en Chine.

Ce point l'empêche d'accéder au bonus écologique depuis début janvier 2024 et elle ne peut donc profiter d'une réduction de tarif de 4000 €, sans compter l'augmentation des droits de douane augmentés pour les véhicules électriques importés de Chine.

Elle a réussi à prendre des parts de marché depuis sa commercialisation en 2021 malgré les compromis sur l'autonomie et l'équipement par rapport à d'autres modèles. Toutefois, les augmentations de prix récentes ont fait durement caler sa dynamique.

Une nouvelle Dacia Spring européenne

La stratégie vers des véhicules électriques moins onéreux se poursuit et tandis que le constructeur français occupe le segment des modèles entre 25 000 et 30 000 euros avec la Renault 5 E-Tech Electric et la future Renault 4 E-Tech Electric en jouant sur le combo modernité et rappels nostalgiques, le futur passera aussi par des voitures électriques autour de 20 000 euros lancées avant la fin de la décennie.

Renault prépare ainsi déjà un modèle Twingo électrique qui pourra être positionné à proximité de cette limite. Des partenaires étaient initialement envisagés pour réduire les coûts mais elle sera peut-être finalement une création directe, chacun cherchant à se démarquer sur le futur segment des véhicules électriques abordables.

Et le constructeur aura un second atout pour s'imposer dans la citadine électrique de Monsieur Tout-le-monde : une nouvelle Dacia électrique à moins de 18 000 euros et produite en Europe.

Développement rapide et production rationalisée

Le PDG de Renault Luca di Meo l'a annoncé lors de la présentation des résultats financiers du groupe et vante déjà un développement ultra-rapide de 16 mois pour cette potentielle nouvelle Dacia Spring, plus véloce encore que celui de la Twingo (23 mois), synonyme des synergies possibles avec le développement des plates-formes roulantes modulaires.

Cette stratégie Leap100 (développer un nouveau véhicule en 100 semaines) doit permettre une meilleure adaptation aux évolutions du marché et suit une démarche de simplification avec par exemple la réduction du nombre de pièces nécessaires et le partage de compétences avec des partenaires.

Cette nouvelle orientation devrait lui permettre de retrouver l'accès au bonus d'aide à l'achat et d'éviter les hausses de tarifs douanières, lui donnant un véritable avantage tarifaire par rapport aux modèles de la classe supérieure, au-dessus de 23 000 à 25 000 euros en prix de base.

Si tout se déroule comme prévu, la remplaçante de la Dacia Spring devrait être lancée en 2026, après la Twingo électrique attendue cette année. On peut déjà s'attendre à quelques points communs comme la présence de batteries LFP pour réduire les coûts.