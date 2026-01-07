C'est une bande-annonce technique qui est devenue une véritable révélation. À l'origine destinée à présenter les performances du Path Tracing des cartes graphiques Nvidia, la dernière vidéo de Resident Evil Requiem a surtout montré une séquence de jeu se déroulant dans une ville animée.

On y aperçoit l'héroïne, Grace Ashcroft, déambuler dans des rues où circulent voitures et piétons, un décor qui détonne complètement avec l'atmosphère habituelle de la franchise.

Une ville vivante, est-ce vraiment du Resident Evil ?

Cette vision représente une rupture radicale. Historiquement, même les zones urbaines de la saga, comme Raccoon City, étaient présentées comme des lieux déserts, en ruines ou post-apocalyptiques. Voir un tel décor dans Resident Evil Requiem a immédiatement provoqué des réactions mitigées sur les forums comme Reddit. Certains fans crient à la trahison, comme un utilisateur qui déclare : "Le RE Engine et les environnements ouverts ne font pas bon ménage."

D'autres, cependant, se montrent plus optimistes, qualifiant le décor de "magnifique". La théorie dominante suggère qu'il ne s'agirait pas d'un monde ouvert, mais plutôt d'une séquence scriptée et linéaire. Un fan spécule : "Je parie que ce sera juste une séquence d'une minute dans laquelle on ne pourra qu'avancer." L'idée d'une environnement urbain explorable mais pas totalement ouvert semble rassurer une partie de la communauté, craignant une dilution de l'ADN survival horror.

Quelle sera l'ampleur de cette nouvelle zone ?

Pour l'heure, le mystère reste entier. Le trailer, pensé par Nvidia pour mettre en avant sa technologie, montre des plans de jour comme de nuit, ce qui pourrait suggérer une zone plus conséquente qu'une simple cinématique. De plus, l'insider reconnu Dusk Golem a précédemment affirmé que le jeu contiendrait de "grands niveaux ouverts" à explorer. Cette ville, qui serait la cité fictive de Wrenwood, pourrait en être le premier exemple concret.

Cette incertitude confirme la stratégie de Capcom, qui a su garder le secret sur de nombreux aspects du jeu. Il aura fallu attendre décembre dernier pour avoir la confirmation officielle que Leon S. Kennedy serait un personnage jouable, malgré des mois de rumeurs. Cette nouvelle zone ne fait qu'ajouter une question de plus à la liste, aux côtés de la marque inquiétante visible sur le cou de Leon.

Que sait-on d'autre sur le gameplay de Requiem ?

Les informations distillées par le directeur du jeu, Akifumi Nakanishi, éclairent un peu le tableau. Le titre proposera deux approches distinctes, presque équitablement réparties. Les phases de jeu avec Grace Ashcroft se concentreront sur l'horreur psychologique et la furtivité, tandis que celles avec Leon S. Kennedy miseront sur de l'"action intense et pleine d'adrénaline".

Cette dualité pourrait justifier la présence de environnements variés. La mention d'une Porsche Cayenne Turbo GT personnalisée pour Leon laisse même entrevoir la possibilité d'une phase de conduite, bien plus pertinente dans une ville que dans un manoir. Le mélange des genres, entre infiltration et action, pourrait être la clé d'un jeu aux multiples facettes. Les réponses définitives arriveront le 27 février 2026, date de sortie du jeu sur PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC.

