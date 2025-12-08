Oubliée depuis près de cinq ans sur les modèles haut de gamme, la fente pour carte microSD pourrait bien orchestrer un come-back inattendu. La raison principale derrière cette potentielle volte-face n'est pas un élan de nostalgie, mais une froide réalité économique.

La flambée spectaculaire du coût des puces de mémoire interne force les constructeurs à explorer des alternatives pour ne pas répercuter des hausses de prix massives sur le consommateur final. Une rumeur, née sur le réseau social Weibo, prend de l'ampleur et dessine les contours d'une nouvelle stratégie commerciale.

Pourquoi les prix de la mémoire s'envolent-ils ?

Le marché mondial des semi-conducteurs subit une pression sans précédent. La demande, tirée notamment par le boom de l'intelligence artificielle, a provoqué une pénurie mondiale de puces DRAM et NAND. Cette tension a un impact direct et brutal sur le prix de la mémoire, avec des composants comme la puce LPDDR5X de 12 Go qui ont vu leur coût plus que doubler depuis le début de l'année, passant de 33 à 70 dollars.

This is hilarious lol.



Apparently smartphone companies are considering bringing back the SD card slot because of the surge in memory prices. pic.twitter.com/IdsE039K9V — Jukan (@jukan05) December 6, 2025

Cette situation met les fournisseurs dans une position délicate. Même un géant comme Samsung serait contraint de revoir ses contrats en interne, privilégiant un contrat trimestriel révisable pour la fourniture de puces à sa propre division mobile. L'enjeu est de préserver les marges bénéficiaires, quitte à créer des tensions au sein de l'écosystème.

Quelle solution les fabricants envisagent-ils concrètement ?

La réponse la plus simple et la plus efficace serait de réintroduire le slot pour carte microSD. Cela offrirait une alternative économique aux consommateurs, qui pourraient opter pour un modèle de base avec une capacité de mémoire interne plus faible et l'augmenter ensuite à leur guise et à moindre coût. Cette flexibilité redonnerait aux utilisateurs le contrôle sur leur stockage.

Pour contourner les anciens arguments liés au design des téléphones et à la résistance à l'eau, les ingénieurs travailleraient sur une solution éprouvée : le tiroir unifié. Ce dernier pourrait accueillir à la fois la carte SIM et la carte microSD, évitant ainsi de devoir percer une ouverture supplémentaire dans le châssis du téléphone et de compromettre son étanchéité.

Les cartes mémoire sont-elles assez rapides pour les smartphones modernes ?

L'un des principaux freins à l'utilisation des cartes microSD était leur lenteur relative par rapport à la mémoire interne UFS rapide. Cet argument est aujourd'hui obsolète. Le nouveau standard microSD Express, introduit fin 2023, change complètement la donne en matière de performances. Il utilise une interface PCIe et promet des vitesses de lecture pouvant atteindre 800 Mo/s, soit quatre fois plus que les anciennes cartes UHS-1.

Bien que toujours légèrement en deçà des modules de stockage UFS 4.0 les plus récents, cet écart de vitesse n'est plus un obstacle pour la majorité des usages, y compris l'enregistrement vidéo en haute définition. Des entreprises comme Samsung produisent déjà ces cartes ultra-rapides, ce qui signifie que l'intégration dans un futur Samsung Galaxy est techniquement réalisable. Le seul véritable obstacle financier reste celui des marges que les constructeurs réalisent sur les versions à haute capacité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ce changement pourrait-il avoir lieu ?

Il ne faut pas s'attendre à voir ce changement sur les modèles sortant à court terme. Les appareils déjà en cours de production ne seront pas modifiés. La rumeur évoque une intégration possible dans les gammes de smartphones prévues pour la seconde moitié de 2026.

Tous les téléphones seront-ils concernés par ce retour ?

Probablement pas. Cette stratégie concernerait avant tout les fabricants cherchant à maintenir des prix d'entrée de gamme attractifs. Il est possible que les modèles très haut de gamme, ou "Ultra", continuent de privilégier exclusivement le stockage interne pour maximiser les performances et les marges.

Quel est l'avantage principal du standard microSD Express ?

La vitesse. En s'appuyant sur une interface PCIe 3.0, similaire à celle utilisée pour les SSD dans les ordinateurs, le standard microSD Express élimine le goulot d'étranglement des anciennes cartes. Il permet des transferts de fichiers très rapides, rendant l'utilisation d'applications ou la lecture de médias stockés sur la carte quasi instantanée.