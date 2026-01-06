Amazon continue d'élargir l'écosystème de sa filiale Ring bien au-delà des simples sonnettes vidéo. L'entreprise a dévoilé une nouvelle initiative majeure : Fire Watch. Ce service, annoncé au CES, vise à fournir des informations en temps réel aux communautés lors d'événements d'incendie actifs. Cette avancée positionne Ring non plus seulement comme un outil de sécurité domestique, mais comme une véritable plateforme de protection communautaire et environnementale.

Comment fonctionne concrètement le système Fire Watch ?

Le dispositif de surveillance repose sur une triple approche intégrée à l'application Neighbors de Ring. Premièrement, il intègre les alertes en temps réel de Watch Duty, une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans le suivi des feux de forêt. Lorsqu'un sinistre est identifié, les utilisateurs de l'application reçoivent une notification immédiate avec des cartes détaillées de l'incident.

Fire Watch s’appuie sur l’IA pour détecter fumées et flammes liées aux feux de forêt, et peut transmettre des images à Watch Duty afin d’alerter les riverains.

Deuxièmement, le système s'appuie sur une détection active par intelligence artificielle, une fonction réservée aux abonnés Ring Protect. Les caméras analysent en permanence les flux vidéo pour y déceler des signes de fumée ou de flammes. Enfin, une dimension collaborative est au cœur du projet, permettant aux utilisateurs de partager volontairement des captures d'écran pour fournir une « micro-couverture » locale et précise aux autorités.

Quelle est la vision derrière cette nouvelle orientation de Ring ?

Pour Jamie Siminoff, le fondateur de Ring, cette initiative a une résonance personnelle, son propre garage ayant été détruit par les flammes. Il est convaincu qu'une meilleure information mène à de meilleurs résultats, notamment pour identifier les foyers secondaires avant qu'ils ne deviennent incontrôlables et ainsi optimiser le déploiement des secours sur le terrain.

Cette ambition s'inscrit dans une stratégie visant à faire de Ring un hub complet pour la maison et les petites entreprises. Au-delà de la lutte contre l'incendie, l'entreprise a dévoilé de nouveaux capteurs multifonction capables de détecter les bris de verre, les fuites d'eau, les fuites de monoxyde de carbone, les changements de température ou encore de surveiller la qualité de l'air intérieur, transformant la sécurité en un concept de bien-être global.

Quelles sont les autres innovations qui renforcent cet écosystème ?

Pour unifier ces nouvelles capacités, Ring ouvre un « App Store » au sein de son application. Cette place de marché permettra à des développeurs tiers de créer des services s'appuyant sur le matériel existant. On peut facilement imaginer des applications pour valider des livraisons, gérer des accès à distance ou superposer des outils d'analyse sur les flux vidéo sans nécessiter de nouveau matériel.





En cas de détection d’un incendie à proximité, une alerte est envoyée directement dans l’application Ring.

Parallèlement, Ring déploie des « alertes d'événements inhabituels » basées sur l'IA pour ne signaler que les anomalies pertinentes et réduire ainsi les notifications. L'ensemble de l'écosystème s'appuie sur le réseau maillé Amazon Sidewalk, conçu pour maintenir les appareils connectés même en cas de panne Wi-Fi, renforçant la fiabilité générale du système.

Bien que ces avancées technologiques ouvrent des perspectives intéressantes pour la sécurité domestique, le service Fire Watch est pour le moment exclusivement réservé au marché américain. Cette limitation s'explique par la nécessité d'une infrastructure locale spécifique, notamment le réseau maillé Amazon Sidewalk et le partenariat avec l'organisation Watch Duty, dont les données se concentrent sur les zones à risque d'incendie outre-Atlantique.