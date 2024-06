La mise en faillite de la marque Fisker a fait craindre une série de défaillances par les startups en quête d'un destin à la Tesla. Dévoiler des modèles attractifs n'est que la première étape d'un long chemin qui doit passer par une mise en production suffisante pour répondre à la demande et préparer les prochaines étapes (enrichissement des gammes, élargissement de la distribution...).

Or, le marché du véhicule électrique a beaucoup évolué depuis le temps où Tesla était presque seul en lice sur le terrain. Les constructeurs chinois imposent désormais une forte pression sur les marchés mondiaux, à peine freinée par les bonus écologiques et les remontées de taxes douanières, tandis que les grandes marques internationales ont commencé à basculer vers la motorisation électrique avec de gros moyens.

Rivian trouve son salut chez Volkswagen

Difficile pour les nouveaux arrivants de se faire une place et de passer les étapes permettant de générer du volume. Le jeune constructeur Rivian a connu plusieurs trimestres difficiles en peinant à produire et livrer de nouveaux modèles, faisant craindre à son tour une faillite malgré de prestigieux parrains comme Amazon ou Ford à ses débuts.

Elle vient cependant de trouver une véritable bouffée d'air avec l'annonce d'un investissement massif de 5 milliards de dollars apporté par le constructeur allemand Volkswagen.

La startup recevra rapidement 1 milliard de dollars pour soutenir sa croissance puis 1 milliard de dollars par an en 2025 et 2026, suivis de 2 milliards de dollars à cette même date via une coentreprise dédiée à la recherche sur les plateformes électriques et le logiciel.

Cap sur la montée en production et le Rivian R2

Ces apports lui permettront de passer le cap difficile de la mise en production sans risquer de se retrouver à court de cash. Les investisseurs ont salué l'annonce avec une remontée spectaculaire du cours en Bourse de Rivian de plus de 50% à deux jours de l'assemblée générale des actionnaires qui seront sans doute bien rassurés par la nouvelle.

Rivian R2

Cela ouvre par ailleurs des perspectives pour le nouveau modèle Rivian R2 annoncé plus tôt dans l'année et qui va rendre la gamme du constructeur plus accessible à partir de 2026/2027.

De son côté, Volkswagen va pouvoir accéder à la plateforme électrique de Rivian et l'intégrer dans ses propres véhicules électriques. D'autres technologies comme les batteries, le train roulant ou les systèmes de charge rapide à haut voltage ne seront pas concernées cette collaboration.