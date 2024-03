Le marché des véhicules électriques continue de progresser mais les ventes tendent à se tasser, ce qui ne fait pas les affaires des constructeurs engagés dans la transition vers les motorisations électriques.

Les prix restent encore trop élevés pour beaucoup de foyers et l'amorce du marché avec des modèles à plus de 30 000 euros ne facilite pas l'accès du plus grand nombre au marché de l'électrique.

Des dispositifs gouvernementaux comme les subventions à l'achat et le leasing social peuvent élargir la base des acheteurs mais les constructeurs devront tôt ou tard proposer des véhicules électriques sous la barre des 30 000 euros.

Pour l'ouverture de gamme, VW mise sur les ID.2 et ID.1

Le seuil des 25 000 euros est en train d'être franchi par plusieurs constructeurs comme Citroën avec la e-C3 ou bientôt Renault et sa Renault 5 E-Tech Electric, avec des projets pour descendre encore plus bas.

Chez Volkswagen, la stratégie a démarré par le modèle ID.3 et s'est étirée ensuite par le haut jusqu'à l'ID.7 ou des véhicules spécifiques comme l'ID.Buzz. Pour ce qui est de descendre en gamme, le constructeur a commencé à évoquer une ID.2 qui doit être proposée à 25 000 euros et conçue sur la base du concept ID.2all.

A plus long terme, Volkswagen proposera un véhicule électrique aux alentours de 20 000 euros qui sera logiquement représenté par le modèle ID.1 évoquée à demi-mot ici et là.

L'idée a pris un peu plus de consistance lors d'une conférence de presse en étant qualifiée de "mobilité électrique abordable pour tous" mais, dans le même temps, les espoirs d'une arrivée rapide sont douchés.

Pour une ID.1, il faudra être patient

En effet, Volkswagen évoque un lancement de l'ID.1 à 20 000 € pour 2027 au mieux, même si les travaux ont déjà commencé et que le design du véhicule semble être finalisé.

Le responsable de la marque VW, Thomas Schaefer, a souligné que sa conception restait "économiquement très compliquée", ce qui explique sans doute pourquoi Volkswagen prend son temps avant de lancer un tel modèle.

Pour être rentable, il faudra en produire beaucoup et il faut donc décider des sites de production mobilisés pour sa construction. Pour aller au bout du projet, Volkswagen pourrait s'associer à Renault afin de mutualiser les efforts et les risques associés.

Cela n'empêche pas Volkswagen de vouloir lancer 11 nouveaux modèles électriques dans les trois prochaines années, dont la VW ID.2 à 25 000 euros à partir de 2026 et donc, peut-être, une ID.1 un an plus tard, ainsi que des véhicules lancés conjointement avec le groupe chinois Xpeng sur le marché chinois.