C'est le genre de nouvelle qui fait un peu tiquer quand on est un habitué du petit écran. RMC Découverte, la chaîne qu'on lance parfois pour une dose d'adrénaline mécanique ou de transactions improbables, s'est fait rappeler à l'ordre par l'Arcom. Et pas qu'un peu : avec une amende de 100 000 euros. La raison de cette petite tape sur les doigts ? La chaîne n'aurait pas diffusé son quota de "programmes de découverte" en 2022. On imagine que chez RMC, la nouvelle a dû faire grincer quelques dents.

La "découverte", un concept pas si élastique pour l'Arcom

Alors, qu'est-ce qui a coincé exactement ? Pour l'Arcom, gardienne du temple médiatique, un "programme de découverte", ça ne rigole pas. Ce n'est pas juste une étiquette que l'on colle sur n'importe quelle émission un peu dépaysante. Le régulateur semble faire une distinction assez nette entre les véritables documentaires – ceux qui nous emmènent loin, nous apprennent des choses, nous ouvrent sur le monde, la science, l'histoire – et ce qu'on appelle la "docu-réalité" ou le "factual entertainment". Vous savez, ces programmes souvent très rythmés, parfois un peu sensationnalistes, où l'on suit des personnages hauts en couleur dans leurs business de voitures anciennes ou leurs chasses aux trésors dans des garde-meubles. C'est parfois addictif, on ne va pas se le cacher, mais l'Arcom dit stop : ça ne remplit pas la case "découverte" comme elle l'entend. Dans ce sens, le régulateur estime que la chaine a largement manqué à ses engagements entre 2016 et 2022. Car pour obtenir une fréquence et le droit d'émettre, la chaine avait signé une convention en 2012 qui prévoyait que 75% de son temps d'antenne annuel serait réservé à la diffusion de documentaires.

Une amende pour l'exemple ?

Cent mille euros, ce n'est certes pas une somme qui va mettre RMC Découverte (propriété de Rodolphe Saadé depuis 2024) sur la paille, soyons honnêtes. Mais c'est symbolique. C'est une manière pour l'Arcom de rappeler que la chaine avait un accord et qu'en cas de manquement (comme c'était le cas de façon répétée du côté de C8) le régulateur peut imposer des sanctions. Chaque chaîne a des engagements et promesses sur le type de programmes qu'elle doit offrir à ses téléspectateurs. Et le rôle de l'Arcom est de vérifier que tout le monde joue le jeu.



L'Arcom apporte des chiffres pour appuyer sa sanction avec des parts de documentaires bien en dessous des promesses : 47,6% du temps d'antenne en 2020, 35,3% en 2021 et 41,2% en 2022. Le régulateur avait alors constaté "un déficit substantiel par rapport à l'obligation". Qui plus est, le régulateur évoque également une amende a minima, notamment "eu égard aux difficultés qu'a pu rencontrer le service en raison de la crise sanitaire". Autant dire que l'amende pourrait être bien plus lourde, et elle le sera si RMC Découverte n'opère pas des changements au niveau de sa grille de diffusion.

Du changement dans l'air sur la TNT ?

La vraie interrogation, au fond, c'est : est-ce que ça va changer quelque chose pour nous, devant notre poste de télévision ? RMC Découverte va-t-elle se mettre à diffuser des documentaires sur la migration des gnous entre deux épisodes de "Wheeler Dealers" ? C'est le défi pour les programmateurs : trouver le juste milieu pour contenter à la fois l'Arcom, avec ses exigences culturelles, et le public, qui a ses petites habitudes. On peut toujours espérer voir un peu plus de programmes qui nous sortent de notre quotidien pour nous emmener vers de vrais horizons inconnus. Après tout, c'est aussi ça, la magie de la découverte, non ?