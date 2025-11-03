Le studio derrière GTA VI est de nouveau au centre d'une controverse majeure sur ses pratiques de travail. Rockstar Games, le développeur de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, est accusé par le syndicat britannique IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain) d'avoir mené "l'un des actes de répression syndicale les plus flagrants et impitoyables de l'histoire de l'industrie du jeu".

Cette accusation fait suite au licenciement soudain, ce jeudi, de 30 à 40 employés.

Que s'est-il passé chez Rockstar ?

Selon le syndicat IWGB, entre 30 et 40 employés ont été licenciés jeudi dans les bureaux de Rockstar au Royaume-Uni et au Canada. Le point crucial de l'accusation est que tous ces employés faisaient partie d'un groupe de discussion privé sur Discord, où ils étaient soit membres du syndicat, soit en train de tenter de s'organiser pour le devenir.

Pour le président de l'IWGB, Alex Marshall, il s'agit d'un "mépris flagrant pour la loi et pour la vie des travailleurs".

Quelle est la réponse de la direction ?

Face à ces accusations, la direction de Rockstar Games et de sa société mère, Take-Two Interactive, a fermement nié. Un porte-parole, Alan Lewis, a déclaré que ces licenciements étaient dus à une "faute grave, et pour aucune autre raison".

L'entreprise n'a pas donné de détails sur la nature de cette "faute grave". Take-Two a simplement ajouté qu'elle "soutient pleinement les ambitions et l'approche de Rockstar".

Ce scandale s'inscrit-il dans un contexte tendu ?

Oui, et ce n'est pas la première fois que Rockstar est critiqué pour ses méthodes de management. Le studio traîne une réputation de "crunch" (périodes de travail intensif), notamment lors du développement de Red Dead Redemption 2, où des "semaines de 100 heures" avaient été évoquées.

Plus récemment, Rockstar a imposé un retour au bureau cinq jours par semaine, une décision déjà critiquée par le syndicat. L'entreprise avait justifié cette mesure en partie par des raisons de sécurité, suite à la fuite massive de vidéos de GTA VI en 2022.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les licenciements vont-ils retarder GTA VI ?

Rockstar n'a pas commenté l'impact sur la production. Cependant, GTA VI est toujours officiellement prévu pour une sortie en mai 2026.

Qu'est-ce que le "union busting" ?

C'est un terme anglais (répression syndicale) qui désigne les actions menées par une direction d'entreprise pour empêcher les employés de se regrouper en syndicat ou de mener des actions syndicales.

Les employés licenciés étaient-ils tous syndiqués ?

Selon le syndicat IWGB, ils faisaient tous partie d'un groupe de discussion privé sur Discord à ce sujet. Ils étaient soit déjà membres du syndicat, soit en train de s'organiser pour le devenir.