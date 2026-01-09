La déclaration a de quoi surprendre, mais elle vient d'un acteur majeur du secteur. Lors d'une discussion au Variety Entertainment Summit du CES, Anthony Wood, le fondateur et PDG de Roku, a partagé une vision très claire de l'avenir. Pour lui, l'impact de l'IA sur l'industrie audiovisuelle est largement sous-estimé. Il parie fermement sur l'émergence, « d'ici trois ans », du premier film à succès qui sera intégralement généré par une IA, sans intervention humaine directe dans la création des images.

Comment l'IA va-t-elle concrètement transformer la production de films ?

Le principal argument avancé par Anthony Wood est économique. Pour lui, l'Intelligence Artificielle générative va permettre de faire baisser les coûts de production de manière « spectaculaire ». Il estime que beaucoup sous-estiment l'ampleur de ce changement à venir, qui pourrait redéfinir les modèles économiques de nombreuses entreprises du divertissement.

Aujourd'hui, les outils les plus avancés comme Sora d'OpenAI ou Veo de Google ne peuvent générer que de courtes séquences vidéo. Si les assembler pour créer un long-métrage est techniquement envisageable, le résultat souffre encore de nombreuses incohérences visuelles entre les scènes. Cependant, les progrès sont fulgurants et la question est de savoir où en sera la technologie dans trois ans.

Quelle place restera-t-il pour les créateurs humains ?

Face à la crainte de voir des milliers d'emplois disparaître, des acteurs aux techniciens, Anthony Wood se veut rassurant. « Je ne pense pas que les humains vont être remplacés », a-t-il précisé. Selon lui, les humains resteront la « force créative » derrière les contenus et les séries à succès. L'IA serait donc un outil au service de la créativité, et non un substitut.

Cette technologie permettrait de démocratiser la création en la rendant moins dépendante de budgets colossaux. L'idée est que l'IA prendrait en charge les aspects les plus techniques et coûteux, comme les effets spéciaux ou même la génération d'acteurs virtuels, laissant aux scénaristes et réalisateurs le soin de piloter la vision artistique du projet.

Au-delà des films, quel est l'impact immédiat de l'IA chez Roku ?

En attendant ce futur cinématographique, Roku intègre déjà massivement l'IA dans ses opérations. Anthony Wood explique que l'entreprise l'utilise pour améliorer son efficacité interne, affirmant que les sociétés qui ne le feront pas prendront un « sérieux désavantage concurrentiel ». C'est une question de survie économique pour rester compétitif.

L'IA infuse également tous les produits de la plateforme, notamment pour les publicités ciblées et les systèmes de recommandations. Le PDG a d'ailleurs souligné que Roku est en train de faire évoluer ces systèmes, basés jusqu'ici sur l'apprentissage automatique (machine learning), vers l'IA générative, qu'il qualifie de « génération suivante ».