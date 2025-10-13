C'est la fin du slalom entre les piétons pour les utilisateurs de trottinettes électriques à Saint-Denis. La municipalité vient de frapper fort en publiant un arrêté municipal qui bannit purement et simplement les trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) de plusieurs zones piétonnes et du parvis de la gare.

La mesure, qui entre en vigueur ce week-end, répond à une exaspération croissante des habitants face aux incivilités.

Quelles sont les zones concernées par cette interdiction ?

L'arrêté municipal est clair et cible les zones les plus fréquentées par les piétons. L'interdiction est totale et permanente (24h/24 et 7j/7) dans le cœur du centre-ville de Saint-Denis, défini par les rues accessibles via des bornes escamotables (Place Jean-Jaurès, Rue de la République, etc.). Le parvis de la gare RER, véritable hub de circulation, est également concerné, y compris ses passerelles.





En clair, dans ces périmètres, c'est "pied à terre" obligatoire. La circulation reste possible, mais uniquement en tenant son engin à la main.

Pourquoi une mesure aussi radicale ?

La décision de la mairie n'est pas sortie de nulle part. Elle est la conséquence directe d'une "montée en puissance volumétrique" des trottinettes électriques et des plaintes qui vont avec. Le maire, Mathieu Hanotin, a souligné que ces engins étaient devenus la "principale source d'inquiétude des habitants sur les trottoirs".





Vitesse excessive, non-respect des feux, circulation anarchique... La liste des griefs est longue. Après une phase de pédagogie et de sensibilisation, la ville passe donc à la répression pour garantir la sécurité des plus vulnérables.

Que risquent les contrevenants et qui est vraiment visé ?

La sanction est dissuasive : une amende de 135 euros, conformément au Code de la route. L'arrêté ne vise pas que les trottinettes électriques, mais tous les "engins de déplacement personnel motorisés" (EDPM), incluant les gyropodes, monoroues et hoverboards.





Fait intéressant, les vélos, même à assistance électrique, ne sont pas concernés pour l'instant. La mairie justifie ce choix en expliquant que "les abus signalés ou observés concernent en grande majorité les trottinettes". Les cyclistes sont toutefois prévenus : ils sont aussi dans le viseur en cas d'incivilités.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'interdiction est-elle permanente ?

Oui, l'arrêté municipal est entré en vigueur le 10 octobre 2025 et s'applique de manière permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans les périmètres définis.

Pourquoi les vélos ne sont-ils pas interdits ?

La municipalité a indiqué que les plaintes et les observations de comportements dangereux concernaient "en grande majorité" les trottinettes et autres EDPM. Les vélos sont donc épargnés pour le moment, mais la ville reste "vigilante" sur les incivilités commises par les cyclistes.

Puis-je encore traverser ces zones avec ma trottinette ?

Oui, mais uniquement en marchant à côté et en la tenant à la main. Toute circulation motorisée sur l'engin est passible de l'amende de 135 euros.