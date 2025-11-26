Pendant des années, Bixby a été le parent pauvre des assistants vocaux, souvent désactivé par les utilisateurs dès la première prise en main. Mais l'ère de l'intelligence générative offre une seconde chance inespérée.

Plutôt que de repartir de zéro ou de tout miser sur Google, Samsung semble vouloir diversifier ses alliances. Le plan est simple mais redoutable : garder la main sur le matériel, mais sous-traiter le "cerveau" à ceux qui savent vraiment le faire fonctionner.

Une stratégie calquée sur celle de la Pomme ?

Il faut se rendre à l'évidence : quand Cupertino trace un chemin, Séoul n'est jamais loin derrière. La méthode choisie par Samsung ressemble à s'y méprendre à "Apple Intelligence". L'idée est de scinder les requêtes en deux catégories distinctes. D'un côté, Bixby continuerait de gérer le "terre-à-terre" : régler une alarme, lancer une application ou modifier la luminosité.

Confirmed: Bixby will have Perplexity integrated into it. Basic tasks will be handled by Bixby while complicated, more thinking tasks will be backed by Perplexity. Just like how ChatGPT x Apple Intelligence works. Debut during the S26 series Unpacked very likely. — Semi-retired-ing (@chunvn8888) November 24, 2025



De l'autre, dès que la demande nécessite un raisonnement ou une recherche approfondie, c'est une intelligence externe qui prendrait le relais de manière transparente.

Pourquoi choisir Perplexity plutôt que de tout donner à Google ?

C'est la véritable surprise de cette fuite. Alors que les Galaxy S24 sont déjà bourrés de fonctionnalités Gemini, le constructeur semble vouloir éviter une dépendance totale envers Google.

L'intégration de Perplexity apporterait une capacité de réponse factuelle et sourcée que les chatbots classiques peinent parfois à offrir. C'est un pari qui montre que le fabricant cherche à garder un certain contrôle sur son écosystème logiciel en multipliant les partenaires IA.

Cette approche hybride pourrait offrir le meilleur des deux mondes aux utilisateurs, lassés des assistants qui répondent "je n'ai pas compris" une fois sur deux.

Le Galaxy S26 comme porte-étendard du renouveau

Cette refonte majeure de Bixby ne devrait pas arriver tout de suite. Les rumeurs pointent vers un lancement conjoint avec la série Galaxy S26, prévue pour le début de l'année 2026, voire un peu plus tard si le calendrier habituel glisse.

Cela laisse le temps aux ingénieurs d'intégrer proprement ces modèles de langage pour éviter les hallucinations ou les lenteurs qui plombent souvent ce genre d'hybridation.

Reste à voir si cette greffe suffira à faire oublier les années d'errance de l'assistant vocal coréen.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que Bixby va disparaître ?



Non, la marque Bixby reste. C'est son fonctionnement interne qui change. Il servira d'interface vocale "primaire" pour contrôler le téléphone, mais passera la main à Perplexity pour les questions de culture générale, les résumés ou la génération de contenu.

Faudra-t-il payer un abonnement pour utiliser Perplexity sur Samsung ?



Rien n'est confirmé, mais Perplexity propose déjà une version gratuite performante. Il est possible que Samsung intègre cette version de base gratuitement, tout en proposant des fonctionnalités avancées (Perplexity Pro) via un abonnement ou une période d'essai offerte à l'achat du smartphone.

Qu'en est-il de Google Gemini ?



Samsung a confirmé que Gemini ne serait pas le seul partenaire. Les deux cohabiteront probablement. Google pourrait gérer certaines tâches (comme la retouche photo ou la traduction) tandis que Perplexity s'occuperait de la recherche conversationnelle, offrant plus de choix à l'utilisateur.