Dans le monde ultra-rapide des semi-conducteurs, le développement ne s'arrête jamais. La preuve en est cette première apparition d'un système de test portant la référence S5E9975 ERD, qui correspondrait à une version d'ingénierie de l'Exynos 2700.

Cette découverte, survenant très en amont du calendrier habituel, suggère que les équipes de la firme sud-coréenne travaillent déjà activement sur la puce qui équipera potentiellement les fleurons de la marque en 2027.

Une architecture déroutante, signe d'expérimentation ?

Ce qui frappe d'emblée dans les données de Geekbench, c'est l'architecture CPU particulièrement inhabituelle de ce prototype. Il s'agit d'une configuration déca-cœur (10 cœurs) organisée selon un schéma inédit en « 4+1+4+1 ».

Cette structure à quatre niveaux de performance, avec des fréquences d'horloge modestes allant de 2,30 GHz à 2,88 GHz, s'éloigne radicalement des agencements classiques que l'on connaît sur les puces haut de gamme actuelles.

Il ne faut cependant pas se fier à ces chiffres. Selon plusieurs analystes, ces bancs d'essai précoces ne visent pas à mesurer la performance brute. Samsung utiliserait ce matériel expérimental pour tester la gestion de l'énergie en mélangeant volontairement des cœurs de différentes générations.

L'objectif serait de voir comment le futur système d'exploitation, probablement Android 16, parvient à distribuer la puissance entre ces différents types de cœurs pour optimiser l'efficacité et la stabilité.

Des performances graphiques et une gravure de pointe en ligne de mire

Côté graphique, la fuite confirme l'intégration d'un GPU Xclipse 970. Le score OpenCL enregistré, de 15 618 points, est pour l'instant inférieur à celui de la génération précédente, mais cela n'a rien d'alarmant à ce stade embryonnaire du développement.

L'optimisation des pilotes et la gestion thermique sont des chantiers qui transformeront radicalement ces performances initiales au fil des mois.

Le véritable enjeu de l'Exynos 2700 se situe ailleurs : dans sa fabrication. Cette puce sera très probablement le porte-étendard du processus de gravure 2nm GAA de seconde génération de Samsung, connu sous le nom de SF2P.

En parallèle, les rumeurs évoquent déjà un support des futures technologies de mémoire vive LPDDR6 et de stockage UFS 5.0, préparant le terrain pour les besoins massifs des applications d'intelligence artificielle.

Quel avenir pour Exynos face à la concurrence de Qualcomm ?

Cette fuite met en lumière le dilemme stratégique de Samsung. D'un côté, l'entreprise pousse ses propres puces Exynos pour gagner en indépendance. De l'autre, sa propre fonderie cherche à attirer des clients majeurs, y compris son concurrent direct, Qualcomm.

Des bruits de couloir persistants suggèrent que Qualcomm pourrait confier une partie de la production de son futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro au processus 2nm de Samsung.

L'existence de ce prototype d'Exynos 2700 prouve que le développement interne reste une priorité absolue pour la firme. La capacité de Samsung à rivaliser avec TSMC sur la finesse de gravure et à proposer une alternative crédible à Snapdragon sera déterminante pour la feuille de route de l'entreprise. Le futur Galaxy S27 sera sans aucun doute le juge de paix de cette stratégie à long terme.