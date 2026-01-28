Le géant sud-coréen de l'électronique semble prêt à bousculer sa propre formule. Alors que la série des Galaxy Z Fold a popularisé le format pliant vertical, une nouvelle rumeur persistante, relayée par des sources concordantes, indique qu'un appareil au design différent est en préparation.

Ce modèle, provisoirement baptisé Galaxy Wide Fold, adopterait un ratio d'écran bien plus large, s'éloignant de ses prédécesseurs...mais se rapprochant du format attendu sur le futur iPhone pliant.

Un volume de production qui en dit long

La principale information concerne les ambitions de production de Samsung pour ce nouveau modèle. Le fabricant prévoirait de produire un volume initial d'un million d'unités.

Samsung Galaxy Z Fold7

Ce chiffre, bien que modeste comparé aux ventes de smartphones traditionnels, est significatif dans le contexte des modèles spéciaux de la marque. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold SE de 2024 n'a été produit qu'à 500 000 exemplaires, et l'expérimental Galaxy Z TriFold a vu sa production plafonner autour de 30 000 à 40 000 unités. Ce million d'exemplaires témoigne donc d'une confiance bien plus affirmée dans le potentiel commercial du Wide Fold.

Quel design pour ce nouveau format ?

Le Galaxy Wide Fold se distinguerait par son ratio d'écran. Déplié, il arborerait un écran interne de 7,6 pouces avec un ratio de 4:3, se rapprochant davantage d'une mini-tablette que du format presque carré des Z Fold actuels. L'écran externe, quant à lui, mesurerait 5,4 pouces.

Cette configuration vise à corriger l'un des reproches faits au format pliant actuel : une expérience de visionnage vidéo souvent limitée par d'épaisses bandes noires. Un format 4:3 est bien mieux adapté à la consommation de contenu multimédia et à la navigation web, offrant une surface d'affichage réellement plus utile.

Une stratégie clairement orientée pour devancer Apple

Le calendrier de Samsung est calculé. Cette accélération coïncide avec les rumeurs insistantes concernant l'arrivée imminente du premier iPhone pliant d'Apple.

Ce dernier adopterait, selon les prédictions, un format très similaire à celui du Wide Fold. Samsung chercherait donc à couper l'herbe sous le pied de son concurrent.

En lançant son propre appareil au format « passeport » quelques mois avant son rival, probablement lors de son événement Galaxy Unpacked estival aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, Samsung espère capter l'attention et s'établir comme le pionnier de cette nouvelle ergonomie.

L'avenir dira si cette anticipation suffira à contenir l'impact de l'arrivée de la firme de Cupertino sur ce marché en pleine croissance.