Après une série Galaxy S23 qui a réussi à dépasser les 30 millions d'unités, Samsung espère faire encore mieux l'an prochain à la faveur d'une timide reprise du marché des smartphones, en fort recul cette année.

La gamme Galaxy S24 se prépare et tout indique qu'elle sera annoncée particulièrement tôt en début d'année prochaine. L'annonce officielle était pressentie pour le mois de janvier, alors que plusieurs fabricants chinois ont déjà profité de l'annonce du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 pour dévoiler dès à présent leurs nouveaux smartphones, généralement destinés à la Chine dans un premier temps.

Un événement à San José en janvier

Venant confirmer l'information d'un média coréen, le leaker Max Jambor indique confirmer la date de l'événement Galaxy Unpacked de présentation des smartphones Galaxy S24 pour le 17 janvier 2024.

I can confirm ✅ https://t.co/hh1xPuQAC2 — Max Jambor (@MaxJmb) November 4, 2023

Il suggère également que l'événement se tiendra à San José (Californie) avec une présentation qui devrait donc être moins virtuelle et plus physique que ces dernières années marquées par la pandémie.

De nombreux détails ont déjà émergé concernant la série Galaxy S24, à commencer par un design qui restera très proche de celui de la série Galaxy S23. Samsung aura toujours trois modèles de référence à présenter avec les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Le Galaxy S24 Ultra, au coeur d'une stratégie premium

Mais, comme Apple faisant une distinction plus marquée entre iPhone 15 et iPhone 15 Pro, le groupe coréen pourrait différencier plus largement son modèle phare Galaxy S24 Ultra en lui donnant en Europe un processeur spécifique Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy au lieu de l'Exynos 2400 proposé sur les autres modèles et intégrant un châssis titane.

Rendu supposé du Galaxy S24 Ultra (credit : @OnLeaks / Smartprix)

Le Galaxy S24 Ultra aura aussi ses propres atouts avec un affichage AMOLED plus lumineux et toujours un capteur photo 200 mégapixels. La grande nouveauté pour la gamme devrait porter sur les capacités d'intelligence artificielle et en particulier l'intégration d'une IA générative jouant les bons génies dans diverses applications.