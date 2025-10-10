Samsung Galaxy Book4 Edge

Il est propulsé par le Snapdragon X (8 cœurs) X1 26 100, offrant des performances rapides et stables, idéales aussi bien pour le multitâche que pour les usages professionnels exigeants.

La carte graphique Adreno, dotée de 16 Go de mémoire vidéo dédiée, assure une excellente fluidité d’affichage et une expérience visuelle parfaitement fluide.

Côté mémoire, l’appareil embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, garantissant réactivité et espace de stockage confortable.

Son écran 15,6 pouces Full HD délivre une image nette et lumineuse, avec une luminosité de 300 nits et un traitement antireflet pour un confort visuel optimal.

Enfin, il prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3, et est livré avec Windows 11 préinstallé.

Vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy Book4 Edge à 599,99 € au lieu de 899,99 € chez Darty en ce moment.







