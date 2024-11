On commence avec le bracelet connecté HUAWEI Band 8.

Il est doté d'un écran AMOLED de 1,47 pouce sans bordure au design angulaire et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Grâce à HUAWEI TruSleep 3.0, suivez chaque seconde de votre sommeil tout en bénéficiant d’outils et de conseils personnalisés. Avec les fonctionnalités Smart TruSeen 5.0, le bracelet surveille automatiquement votre SpO2 et vous alerte si le niveau sort de la plage idéale.

Profitez également d’une charge rapide améliorée : seulement 5 minutes pour deux jours d’autonomie. Et avec 100 modes d'entraînement, le bracelet reconnaît automatiquement la marche, la course et les quatre styles de natation tout en assurant un suivi en temps réel de la fréquence cardiaque pendant vos séances.

Retrouvez le HUAWEI Band 8 en noir, vert ou rose à 32,99 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon. À noter que son prix de base s'élève à 59,99 € sur le site officiel.





