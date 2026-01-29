C'est la fin d'une ère pour l'un des fleurons de Samsung. Après cinq ans de bons et loyaux services, la gamme des Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra tire sa révérence logicielle. Le déploiement du patch de sécurité de janvier 2026, actuellement en cours en Corée du Sud, marque le point final de la politique de support promise par le géant technologique pour cette génération. Un moment charnière qui soulève des questions cruciales pour ses millions d'utilisateurs.

Que signifie concrètement la fin du support ?

La promesse était claire en 2021 : trois ans de mises à jour de fonctionnalités et cinq ans de correctifs de sécurité. Promesse tenue. Avec cette dernière mise à jour, Samsung ne fournira plus aucune protection contre les nouvelles failles de sécurité qui seront inévitablement découvertes.

Votre téléphone ne va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain, loin de là. Il restera parfaitement utilisable et vos applications continueront de recevoir leurs propres patchs pendant encore un certain temps. Cependant, le socle système, lui, est désormais figé. Et donc, potentiellement exposé.

Faut-il jeter son Galaxy S21 à la poubelle ?

Pas immédiatement. Votre Samsung Galaxy S21 reste étonnamment véloce pour un usage basique. La fin du support logiciel n'est pas une sentence de mort technique, mais plutôt un avertissement de sécurité majeur. Plus les mois passeront, et plus le risque d'être la cible de cyberattaques augmentera de manière exponentielle.

Il devient donc impératif de redoubler de prudence. Évitez de télécharger des applications depuis des sources non fiables et méfiez-vous des liens suspects qui pourraient compromettre vos données. Pour les utilisateurs les plus avertis, l'exploration des ROMs alternatives pourrait être une piste, bien que les solutions populaires comme LineageOS ne soient pas officiellement disponibles pour ce modèle précis.

Quelles sont les alternatives pour les utilisateurs ?

À terme, remplacer son appareil deviendra la solution la plus sûre et la plus raisonnable, car un smartphone non protégé finit par devenir obsolète face aux menaces modernes. Rester fidèle à Samsung est une option logique, avec des gammes plus récentes comme les S25 ou les futurs S26 qui bénéficient d'une politique de support étendue à sept ans.

Le marché Android est cependant vaste et la concurrence féroce. Des constructeurs comme Honor, Xiaomi, OnePlus ou Nothing proposent des alternatives très performantes, souvent à des tarifs compétitifs. Notez que le Galaxy S21 FE, sorti plus tard, bénéficie quant à lui d'un sursis et recevra des mises à jour de sécurité jusqu'en janvier 2027.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon Galaxy S21 va-t-il recevoir Android 15 ?

Non, le support des mises à jour de fonctionnalités s'est arrêté bien avant. Le Galaxy S21 a atteint sa fin de vie logicielle en termes de nouvelles versions d'Android et de OneUI. Il est officiellement devenu obsolète sur ce point.

Le Galaxy S21 FE est-il concerné par cet arrêt ?

Non, pas encore. Le Galaxy S21 FE a été lancé près d'un an après les autres modèles de la gamme. Son support logiciel se poursuivra donc pendant encore une année, jusqu'en janvier 2027.

Est-il encore sûr d'utiliser mon téléphone pour des opérations bancaires ?

La prudence est de mise. Sans correctifs de sécurité, votre smartphone devient une cible bien plus facile pour les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. Il est fortement conseillé de migrer progressivement les usages sensibles vers un appareil bénéficiant d'un support logiciel actif.