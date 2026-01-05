Alors que l'industrie technologique fait face à une augmentation généralisée du coût des composants, de la mémoire vive aux puces électroniques, tous les regards se tournaient vers Samsung.

La question n'était pas de savoir si les prix allaient augmenter, mais de combien. Pourtant, une série de rapports concordants venus de Corée du Sud dessine une stratégie à contre-courant pour le géant de l'électronique.

Une décision stratégique face à la pression du marché

Le potentiel maintien des tarifs pour la série Galaxy S26 relèverait d'une réponse calculée en réponse à un contexte économique compliqué, marqué par les pénuries de composants et les hausses de prix des matières premières.

Face à un Apple qui a également gelé ses prix pour les derniers iPhone et à des concurrents chinois toujours plus agressifs sur le segment premium, Samsung a choisi de sacrifier une partie de ses marges bénéficiaires.

Pour conserver ses parts de marché et ne pas décourager les consommateurs déjà éprouvés par l'inflation, le groupe coréen ferait donc l'impasse sur une hausse des tartifs.

Cette politique tarifaire agressive s'étendrait même aux futurs modèles pliables, les Galaxy Z Fold8 et Flip8. En absorbant l'augmentation des coûts de production, notamment pour la mémoire LPDDR5x, Samsung envoie un signal fort : la priorité est au volume et à la fidélisation, quitte à rogner sur la rentabilité de chaque appareil vendu.

Quel calendrier et quels prix pour 2026 ?

Selon les informations qui circulent, le prochain événement Galaxy Unpacked se tiendrait le 25 février 2026 à San Francisco. Ce calendrier marquerait un léger décalage par rapport au lancement de la série S25 en janvier, un retard potentiellement dû à des ajustements de production, comme l'abandon supposé d'un modèle Galaxy S26 Edge.

La commercialisation mondiale, y compris en France, débuterait dans la foulée, au début du mois de mars.

Si ces rumeurs se confirment, les prix de départ en Europe resteraient donc identiques à ceux de la génération précédente. Le Galaxy S26 débuterait à 899 €, le S26 Plus à 1149 €, et le modèle le plus attendu, le Galaxy S26 Ultra, s'afficherait à partir de 1499 €. Une stabilité qui serait sans doute bien accueillie par les acheteurs potentiels.

Des améliorations ciblées pour justifier le statu quo

Maintenir un prix stable ne signifie pas pour autant une absence d'évolutions. Samsung semble concentrer ses efforts sur des améliorations spécifiques pour ses modèles haut de gamme.

L'Ultra pourrait notamment bénéficier d'un Privacy Display, un écran de confidentialité réduisant les angles de vision latéraux pour plus de discrétion.

Une autre mise à niveau attendue concerne la vitesse de charge, qui passerait enfin à 60 watts sur le modèle Ultra, une caractéristique réclamée de longue date par les utilisateurs.

Ces ajustements, combinés à l'intégration probable de la puce maison Exynos 2600 et de nouvelles fonctionnalités logicielles via Galaxy AI, devront suffire à convaincre sans faire flamber la facture finale. La véritable question reste de savoir si cette stratégie de volume au détriment de la marge sera tenable sur le long terme.