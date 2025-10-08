C'est la fin d'un cycle pour l'un des fleurons de Samsung. Lancée en 2022, la série des Galaxy S22 (S22, S22+ et S22 Ultra) commence à recevoir sa quatrième et dernière mise à jour majeure d'Android.

Le déploiement de One UI 8, basé sur Android 16, a débuté en Europe. Si la promesse de suivi logiciel est tenue, cette étape marque aussi le début de l'obsolescence programmée pour des millions d'appareils encore parfaitement fonctionnels.

Qu'apporte cette ultime mise à jour au Galaxy S22 ?

Avec un poids conséquent de plus de 3 Go, la mise à jour vers One UI 8 n'est pas anecdotique. Elle apporte toutes les nouveautés d'Android 16, avec une interface rafraîchie, des options de personnalisation étendues et des améliorations pour des fonctionnalités clés comme le mode DeX, les Modes et Routines, ou encore le Dossier Sécurisé.





Pour les utilisateurs, c'est l'occasion de profiter d'un dernier grand bol d'air frais, avec une expérience logicielle modernisée. Le déploiement, qui a commencé en Turquie, s'étend progressivement à toute l'Europe. Vous pouvez vérifier sa disponibilité en vous rendant dans les "Paramètres", puis "Mise à jour logicielle".

Pourquoi est-ce la dernière mise à jour majeure ?

Cette mise à jour marque la fin d'une promesse. Lors du lancement de la gamme S22, Samsung s'était engagé à fournir quatre générations de mises à jour d'OS et cinq ans de patchs de sécurité. Les appareils étant sortis sous Android 12, le passage à Android 16 clôture logiquement ce cycle de quatre évolutions majeures.





C'est une politique qui a longtemps permis à Samsung de se distinguer de la concurrence sur Android. Ironiquement, le constructeur a depuis revu sa copie à la hausse, en promettant désormais sept ans de support (OS et sécurité) sur ses modèles les plus récents, comme la série Galaxy S25. Les possesseurs de S22 ratent donc de peu cette extension de support.

Que se passe-t-il maintenant pour les possesseurs de Galaxy S22 ?

Que les utilisateurs se rassurent : leur smartphone ne va pas devenir un presse-papier du jour au lendemain. Si le cycle des mises à jour majeures est terminé, celui des mises à jour de sécurité se poursuivra, lui, pendant au moins une année supplémentaire. Votre Galaxy S22 restera donc protégé contre les failles critiques.





En revanche, il ne bénéficiera plus des futures grandes versions d'Android et des nouvelles fonctionnalités qui les accompagneront. C'est le début de ce que l'on appelle l'obsolescence logicielle. Une incertitude demeure concernant la version intermédiaire One UI 8.5, attendue début 2026 : son déploiement sur la série S22 est possible, mais loin d'être garanti.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon Galaxy S22 va-t-il devenir moins sécurisé ?

Non, pas immédiatement. Samsung continuera de fournir des mises à jour de sécurité mensuelles ou trimestrielles pendant au moins un an après la sortie de One UI 8. Votre téléphone restera donc protégé contre les vulnérabilités connues. Le risque augmentera progressivement une fois que ce support de sécurité prendra fin.

Vais-je recevoir la mise à jour One UI 8.5 ?

C'est la grande inconnue. One UI 8.5 sera une version intermédiaire basée elle aussi sur Android 16. Techniquement, le Galaxy S22 pourrait la recevoir, mais Samsung pourrait aussi décider de la réserver à des modèles plus récents pour marquer la fin du support majeur de la gamme 2022.

Est-ce le bon moment pour changer mon Galaxy S22 ?

Il n'y a pas d'urgence. Votre téléphone restera parfaitement fonctionnel et sécurisé pendant encore de nombreux mois. Cependant, si vous êtes amateur des toutes dernières fonctionnalités logicielles, la fin du support majeur est un signal qui peut justifier de commencer à regarder les nouveaux modèles, notamment ceux qui bénéficient des sept ans de mises à jour promis par Samsung.