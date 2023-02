Le groupe Samsung vient d'annoncer sa gamme de smartphones de référence Galaxy S23 qui seront commercialisés d'ici quelques jours. Les trois modèles, Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra embarquent le meilleur des technologies mobiles et disposent cette année d'un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" aux cadences relevées.

Les smartphones embarquent Android 13 et exploitent la surcouche One UI dédiée de Samsung. Cette dernière comprend de multiples options de personnalisation et tout le nécessaire pour constituer une expérience utilisateur spécifique et reliée à ses différents services.

Et cette personnalisation a un coût en espace de stockage. Le site Android Authority relève ainsi que l'ensemble Android 13 et One UI occupe pas moins de 60 Go de stockage !

Deux écosystèmes, le double d'applications

C'est beaucoup plus que sur un Pixel 7 qui ne demande que 15 Go pour Android 13 pur et c'est le double de Windows 11 pour un PC. Pour quelle raison ? C'est parce que Samsung dispose de ses propres applications qui répliquent celles déjà présentes de Google (les fameux GMS ou Google Mobile Services).

Presque toutes les applications de Google sont donc en double avec des applications similaires mais réalisées par Samsung (Samsung Interrnet, Samsung Health, Samsung Wallet, Galaxy Store...).

Les applications de Google étant obligatoirement présentes pour disposer de toutes les fonctionnalités d'Android, Samsung fait le choix d'ajouter celles de son propre écosystème.

Ce n'est pas forcément du bloatware à proprement parler mais est-ce bien nécessaire de disposer de deux navigateurs Web, deux portails de téléchargement, deux applications de paiement sans contact...

Avec 128 Go de stockage, ça va faire juste

Android Authority relève également que le groupe coréen peut intégrer des applications tierces qui sont considérées comme appartenant au système et ne peuvent être désinstallées, à l'image de l'application Facebook que vous ne pouvez pas évacuer même si vous ne l'utilisez pas.

Et encore, Samsung ne propose pas de cloner le système pour créer deux variantes (une personnelle et une professionnelle, par exemple) sur le même appareil mobile, ce qui emboliserait encore plus l'espace de stockage.

Avec 60 Go pris d'emblée sur la mémoire embarquée, il faudra donc réfléchir à l'usage avant de choisir la capacité de stockage, surtout pour le Galaxy S23 de base et ses 128 Go de stockage (en UFS 3.1, plus lent que l'UFS 4.0 proposé sur les autres variantes et modèles de la gamme) où l'on risque de se retrouver vite à l'étroit.

Hormis ce modèle, la firme coréenne propose un stockage de base de 256 Go et qui peut grimper jusqu'à 1 To pour le Galaxy S23 Ultra au regard des possibilités de son capteur photo de 200 mégapixels et de l'enregistrement vidéo en 8K qui peuvent être très gourmand en espace de stockage...à moins d'opter pour du stockage en cloud.